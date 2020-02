W następną część BioShock zagramy dopiero za kilka lat

2K Games ujawnia, że na następną część kultowej serii BioShock, będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat.

BioShock to kultowa seria gier akcji, zawierająca elementy survival horroru i pierwszoosobowej strzelanki. Pierwsza odsłona serii zadebiutowała w 2007 roku na PC i konsoli Xbox 360, a następnie pojawiła się na PlayStation 3. Wyjątkowy klimat i historia, którą zaserwowali nam twórcy produkcji - nieistniejące już studio Irrational Games, z miejsca zdobyły uznanie zarówno graczy, jak i recenzentów. W ramach serii ukazały się jeszcze dwa tytuły – BioShock 2 i BioShock Infinity. Niestety, od wydanej w 2013 roku trzeciej odsłony gry, nie doczekaliśmy się kontynuacji gier, co oznacza, że żaden nowy BioShock nie zadebiutował na obecnej generacji konsol. Jak poinformował producent serii– firma 2K Games, tak już pozostanie.

W listopadzie ubiegłego roku, fani serii doczekali się wreszcie informacji o długo wyczekiwanej kontynuacji. Prezes 2K Games – David Ismailer, ogłosił, że marka BioShock powróci na rynek, a za kolejną odsłonę odpowiadać będzie studio Cloud Chamber, które zostało stworzone konkretnie w tym celu. Jeśli jednak spodziewaliście się szybkiego wydania BioShock 4, to nie mamy dla was najlepszych informacji.

W oficjalnym raporcie finansowym Take-Two – właścicieli 2K Games, stwierdzono, że produkcja BioShock 4 jeszcze potrwa. Włodarze firmy jasno stwierdzili, że nadchodząca kontynuacja serii będzie w produkcji jeszcze przez kilka lat, co oznacza, że ukaże się dopiero na konsole nadchodzącej generacji. Informacja nie powinna być jednak dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę raporty sprzed kilku miesięcy, informujące, że projekt był w pewnym momencie drastycznie przemodelowany, co z pewnością wydłużyło proces twórczy.

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zapoznać się z serią BioShock, to teraz jest ku temu świetna okazja. Sony dołączyło w lutym Bioshock: The Collection do swojej usługi abonamentowej – PlayStation Plus.

źródło: dualshockers.com