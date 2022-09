W nowym iOS 16 brakuje niektórych funkcji! Jednak to nie błąd, tylko sprytny plan Apple

Niektóre zapowiedziane funkcje iOS 16 nie znalazły się w pierwszej oficjalnej wersji oprogramowania. Jednak bez paniki, nie jest to błąd. Apple wprowadzi je po prostu trochę później.

Premiera iOS 16 przyniosła ze sobą wiele interesujących zmian dotyczących zarówno personalizacji iPhone'ów, jak ich użyteczności i funkcjonalności. I mimo tego, że wiele z zapowiedzianych zmian już kilka dni temu trafiło na nasze urządzenia, kilka wyczekiwanych funkcji nigdzie nie widać.

Nie jest to błąd ani cicha rezygnacja Apple z funkcji, których nie udało się wprowadzić. Okazuje się, że firma (tak jak bywa praktycznie co roku) postanowiła rozłożyć wprowadzanie nowych funkcji na kilka najbliższych aktualizacji oprogramowania. Dzięki temu użytkownicy będą mieli zapewnione nowości w każdej nowej wersji. Daje to też więcej czasu programistom na dopracowanie nadchodzących funkcji, a także na ewentualne poprawianie błędów w tych już wypuszczonych na rynek.

Przyjrzyjmy się w takim razie, jakie funkcje nie znalazły się jeszcze w oficjalnej wersji iOS 16 ani w najnowszych iPhone'ach 14. Jest to kilka naprawdę fajnych zmian, mamy więc na co czekać!

Dzielona biblioteka zdjęć iCloud

Co prawda od dawna możemy tworzyć w iCloudzie albumy rodzinne lub dzielone z innymi osobami, jednak iOS 16 ma wprowadzić też całą dzieloną bibliotekę zdjęć. To idealne rozwiązanie dla rodzin i grup znajomych, którzy nie widzą się na co dzień, ale chcą dzielić się ze sobą ulubionymi momentami. Nie wiemy dokładnie kiedy ta funkcja pojawi się w oficjalnej wersji systemu, ale strona Apple podpowiada, że stanie się to jezcze w tym roku.

Live Activities

Na WWDC 2022 Live Activities były jednym z najciekawszych elementów nowego iOS-u. Automatycznie odświeżające się powiadomienia, które poinformują nas o wynikach naszych ulubionych klubów sportowych albo najświeżych informacjach, czy też statystykach naszego treningu? Super pomysł! Niestety, będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać na wprowadzenie tej funkcji. Co prawda API zostało już udostępnione deweloperom, jednak spodzieawmy się, że użytkownicy skorzystają z tych funkcji dopiero przy aktualizacji do iOS 16.1.

Integracja z Matter

Matter jest nowym standardem dla urządzeń smart home, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie kompatybilności między różnymi platformami jak Apple Home, Google Home czy Alexa. Co prawda w najnowszej aktualizacji dostaliśmy już nową aplikację Apple Home, ale integracja z Matter to jeszcze kwestia paru miesięcy. Powinna ona zostać zintegrowana wraz z wejściem na rynek pierwszych urządzeń obsługujących ten standard, czyli pod koniec tego roku.

Satelitarne wiadomości SOS

Jedna z najciekawszych funkcji iPhone'ów 14 to możliwosć nawiązania komunikacji z satelitami, dzięki której będziemy mogli wysłać alarmowe SMSy nawet poza zasięgiem sieci komórkowej. Niestety, mimo że nowe telefony są już dostępne, funkcja ta trafi na nie dopiero w listopadzie 2022 roku.

Aplikacja Freeform

Apple wraz z iOSem 16 zapowiedziało nie tylko zmiany w systemie, ale także nową aplikację Freeform. Jest to forma interaktywnej tablicy, która może być używana do koalboracyjnej pracy z innymi osobami. Apple przedstawiło ten program jako wielki e-płótno, na którym cały zespół może tworzyć wspólnie - świetne narzędzie dla osób w zawodach kreatywnych. Nie wiemy dokłądnie, kiedy Freeform zagości na naszych urządzeniach, jednak Apple zapowiada, że stanie się to do końca tego roku.