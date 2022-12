W ofercie Action pojawiły się tanie urządzenia Smart Home! [20.12.2022]

Inteligentny dom na stałe zagościł w naszych umysłach, a urządzenia są coraz częściej wprowadzane do polskich mieszkań. Przyjrzeliśmy się, jak prezentuje się oferta tanich gadżetów i sprzętów Smart Home w sklepach sieci Action. Oto produkty, które warto kupić!

Holenderskie przedsiębiorstwo istnieje na rynku już blisko 3 dekady, zostało założone dokładnie w 1993 roku. Action równie prężnie rozwija się na polskim rynku, a wszystko rozpoczęło się od małego sklepu w Enkhuizen., Obecnie to ponad 2 tysiące lokalizacji stacjonarnych w wielu krajach i stale poszerzająca się oferta niemal z każdej kategorii. Naszej uwadze nie umknęły produkty z zakresu AGD i elektroniki, a w tym m.in. nowoczesne urządzenia Smart Home. Przyjrzeliśmy się kilkudziesięciu produktom, aby sprawdzić na co warto zwrócić szczególną uwagę. Są to m.in. artykuły pozwalające na zasilanie sprzętów, oświetlenie i zwiększenie bezpieczeństwa w mieszkaniu (m.in. pod postacią kamer i czujników). Jeśli chcesz wprowadzić do swojego wnętrza nowoczesne gadżety, sprawdź propozycje z Action wpasowujące się w ideę inteligentnego domu w budżetowej wersji!

Źródło: Adobe Stock/rh2010

Action: Żarówki Smart Home

Klimatyczne oświetlenie mieszkania? Nie musisz inwestować w drogą lampę, wystarczy inteligentna żarówka. Jest to tania alternatywa, która może zostać zastosowana niemal w każdym pomieszczeniu domu. W Action znajdziesz kilka rodzajów - zarówno gdy mowa o gwincie, kolorze światła jak i wartości lumenów - dopasuj ją do własnych preferencji oraz pomieszczenia. Dla prawidłowego funkcjonowania wystarczy wkręcić żarówkę i sparować z aplikacją - bez konieczności problematycznego montażu dodatkowych akcesoriów.

Źródło: Unsplash/Lucrezia Carnelos

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Inteligentna żarówka RGB z gwintem E27

Połącz się z siecią wi-fi, aby móc sterować żarówką za pomocą aplikacji

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.) 6.7 x 6.7 x 12.4 cm

Kolorowe: Tak

Energooszczędne: Tak

Lumeny: 806

Moc: 8 watt

Okres użytkowania: 15000 h

Cena: 29 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 806

Moc: 10 watt

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Cena: 17,95 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor światła: Zimny biały,Biały,Ciepły biały

Kolor: Biały

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 1400

Moc: 14 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 14 kWh/1000h

Cena: 32 zł

Inteligentna żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Gwint żarówki: GU10

Lumeny: 345

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 21 zł

Żarówka żarnikowa LED LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Żółty

Energooszczędne: Tak

Klasa efektywności energetycznej: E

Lumeny: 806

Moc: 7 watt

Przeznaczenie: Żarówka LED

Zużycie energii: 7 kWh/1000h

Cena: 32 zł

Inteligentna żarówka żarnikowa LED LSC Smart Connect

Parametry:

Gwint żarówki: E27

Kształt lampy: Kula

Lumeny: 550

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Rodzaj żarówki/rurki: Zarówka tradycyjna

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 43 zł

Inteligentna wielokolorowa żarówka LED LSC Smart Connect

Parametry:

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E27

Lumeny: 240

Napięcie: 240

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Smart: Tak

Technologia oświetleniowa: Żarnik

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 45 zł

Żarówka LED z tytanowym żarnikiem LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor światła: Ciepły biały

Gwint żarówki: E27

Kształt lampy: Kula

Lumeny: 350

Okres użytkowania: 15000 h

Smart: Tak

Technologia oświetleniowa: Żarnik

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 39 zł

Inteligentna żarówka LED z żarnikiem LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor światła: Ciepły, biały

Energooszczędne: Tak

Gwint żarówki: E27

Klasa efektywności energetycznej: E

Lumeny: 806

Moc: 7 watt

Zużycie energii: 7 kWh/1000h

Cena: 35 zł

Action: Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne Smart Home

Odpowiednie światło wewnątrz domu, jak i poza nim - Action ma na to kilka sposobów. Sprawdź, który produkt będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy, a przy tym zapewni należyte bezpieczeństwo w ogrodzie lub na tarasie. Możesz wybierać spośród takich produktów jak m.in. taśmy LED, reflektory oraz spoty. Gadżety okazują się być wyjątkowo lubiane zwłaszcza w okresie świątecznym - pierwsze z nich, już trafiły do sklepów. Dopasuj rozwiązanie do własnej koncepcji i w pełni korzystaj z możliwości Smart Home!

Źródło: Unsplash/Nubelson Fernandes

Spoty ogrodowe LSC Smart Connect

Ilość: 3 sztuki

Klasa energetyczna: F

Lumeny: 170

Moc: 5.2 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 76 zł

Cyfrowe taśmy LED LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 10 m

Kolorowe: Tak

Długość kabla: 10 m

Moc: 24 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 23 kWh/1000h

Cena: 129 zł

Lampa LED LSC Smart Connect

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 13.3 x 5.2 x 5.5 cm

Kolor światła: Ciepły biały

Gwint żarówki: E27

Klasa efektywności energetycznej: E

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 7 kWh/1000h

Cena: 29 zł

Lampa ogrodowa LSC Smart Connect

Parametry:

Długość kabla: 9 m

Ilość: 3 sztuki

Klasa energetyczna: F

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

Wodoodporny: Tak

Ze źródłem światła: Tak

Cena: 65 zł

Przyciemniacz światła LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Biały

Rodzaj przełącznika: Przełącznik obrotowy

Z elementami do montażu: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Magentyczny uchwyt na ścianę

Bateria: do 6 miesięcy

Cena: 29,90 zł

Inteligentne oświetlenie na przyjęcia LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 30.7 x 35.3 x 13.5 cm

Kolor: Miedziany, Czerwony, Czarny

Długość kabla: 13,5 m

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Ze źródłem światła: Tak

Cena: 129 zł

Lampa sufitowa LSC Smart Connect

Parametry:

Kolorowe: Tak

Kolor światła: Niebieski,Żółty,Zielony,Zimny biały,Pomarańczowy,Fioletowy,Czerwony,Różowy,Ciepły biały,Biały

Lumeny: 1400

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Zużycie energii: 20 kWh/1000h

Cena: 69 zł

Lampa ogrodowa LED LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Czarny

Klasa energetyczna: A+

Lumeny: 380

Moc: 4,4 watt

Umieszczenie: Stojący

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Nie

Z elementami do montażu: Tak

Ze źródłem światła: Tak

Cena: 44,90 zł

Taśma LED LSC Smart Connect

Parametry:

Światło: ze światłem białym i w kolorach RGB

Długość kabla: 5 m

Smart: Tak

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Cena: 87,78 zł

Lampa dekoracyjna LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor światła: Ciepły biały

Lumeny; 210

Moc: 4,8 watt

Napięcie: 240 Volt

Okres użytkowania: 15000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Smart: Tak

Zużycie energii: 5 kWh/1000h

Cena: 49 zł

Oczko podtynkowe LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Czarny, Biały

Lumeny: 360

Moc: 4,8 watt

Napięcie: 240 Volt

Przeznaczony do: wnętrza

Z możliwością ściemniania: Tak

Ze źródłem światła

Cena: 26 zł

Oświetlenie zewnętrzne LSC Smart Connect

Parametry:

Ilość źródeł światła: 2

Klasa energetyczna: F

Lumeny: 330

Okres użytkowania: 30000 h

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Sposób zamocowania: Do montażu na ścianie

Umieszczenie: Wiszący

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Nie

Z możliwością ściemniania: Tak

Cena: 65 zł

Taśma LED zewnętrzna LSC Smart Connect

Parametry:

Wymiary (bez opakowania) (dł. x szer. x wys.): 5 m

Długość kabla: 140 cm

Klasa energetyczna: F

Moc: 20 Watt

Okres użytkowania: 15000 h

W zestawie z pilotem zdalnego sterowania: Tak

Wodoodporny: Tak

Z możliwością ściemniania: Tak

Ze źródłem światła: Tak

Cena: 76 zł

Jeśli chcesz oświetlić swój dom z wykorzystaniem LEDów, jednak nie jesteś przekonany do Smart Home, w Action znajdziesz również wersje tradycyjne - w tym m.in. taśmy LED Baltimore, lampa czujnikowa LED, a nawet nawilżacz powietrza z LED.

Action: Zasilanie Smart Home

Czy wiesz, że Smart Home to również możliwość sterowania zasilaniem urządzeń z poziomu mobilnej aplikacji? Sieć sklepów ma dla nas w tym zakresie dwa rozwiązania. Jeśli zdarza Ci się zostawiać sprzęt podłączony do gniazdka, to sposób na oszczędności oraz większą kontrolę nawet podczas opuszczenia mieszkania. Raz, na zawsze pożegnaj się z wątpliwościami dotyczącymi wyłączenia żelazka - jedno kliknięcie w aplikacji sprawdzi to za Ciebie, a nawet odłączy urządzenia. Wystarczy dostęp do smartfona z dedykowaną aplikacją mobilną.

Źródło: Unsplash/Thomas Kolnowski

Zestaw przełączników Smartwares

Parametry:

Technologia Plug and Play

Z pilotem

Zasięg 30 metrów, 4 gniazdka

Cena: 49 zł

Inteligentna wtyczka LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Biały

Przeznaczony do: Do wnętrza

Rodzaj wtyczki: Wtyczka 2-torowa

Do podłączenia: do własnej sieci Wi-Fi (2,4 GHz)

Cena: 35 zł

Podwójne gniazdko Wi-Fi LSC Smart Connect

Parametry:

Długość kabla: 1,4 m

Odporność na zachlapanie: Tak

Przeznaczony do: Na zewnątrz

Typ uziemienia: Bolec uziemiający

Z przełącznikiem: Tak

Cena: 57 zł

Tak, jak i w przypadku poprzedniej kategorii produktowej, oferta Action obejmuje również tradycyjne produkty zasilające. Jest to m.in. konwerter Nor-Tec oraz zasilacz zewnętrzny.

Action: bezpieczeństwo, czujniki Smart Home

Smart Home to również bezpieczna przestrzeń - kontroluj to, co dzieje się w okolicy nawet podczas pobytu poza domem. Chcesz mieć dostęp do nagrań z mieszkania lub ogrodu w czasie rzeczywistym, a może nadzorować kto puka do twych drzwi? Sprawdź, co w tym zakresie oferują elektroniczne urządzenia i gadżety z Action.

Źródło: Adobe Stock/APchanel

Czujnik dymu LSC Smart Connect

Parametry:

Z Wi-Fi 2,4 GHz i 2-letnią baterią

Inteligentny czujnik dymu

Liczba potrzebnych baterii: 1

Poziom hałasu: 85 dB

Rodzaj sygnału alarmowego: Sygnał dźwiękowy

Cena: 65 zł

Inteligentna lampa z kamerą LSC Smart Connect

Parametry:

Nadaje się do używania na zewnątrz

Wi-fi 2,4 GHz

Cena: 149 zł

Kamera IP do wnętrz LSC Smart Connect

Parametry:

Jakość wideo: HD

Kąt widzenia obiektywu: 115 °

Przeznaczenie :Do wnętrza

Typ karty pamięci: Micro-sd/trans-flash

Z noktowizorem: Tak

Cena: 89,90 zł

Kamera obrotowa LSC Smart Connect

Parametry:

Kolor: Biały

Obrót kamery: 355°

Nachylenie kamery: 180°,

Kąt widzenia obiektywu: 100 °

Przeznaczony do: Do wnętrza

Typ karty pamięci: Micro-sd/trans-flash

Z noktowizorem: Tak

Cena: 119 zł

Jeśli zdecydujesz się na zakup kamery, pamiętaj że dane są gromadzone na karcie pamięci (jej zastosowanie jest więc konieczne). W Action znajdziesz m.in. kartę Ultra Micro SDHC SanDisk o pojemności 32 GB w cenie 37,95 zł.

Dzwonek do drzwi gong LSC Smart Connect

Parametry:

7 melodii

4 poziomy głośności i migające światło

bezprzewodowy

montaż na haczyku, śrubie, za pomocą taśm

Cena: 17,99 zł

Dzwonek wideo LSC Smart Connect

Parametry:

Kamera ma pole widzenia o zakresie 145°, a w ciemności zasięg widzenia wynosi do 5 metrów.

Obrazy są zapisywane na karcie micro SD (brak w zestawie) i można je przeglądać w dowolnym miejscu w praktycznej aplikacji.

Aby zapewnić najlepsze funkcjonowanie inteligentnego dzwonka wideo, aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania są wysyłane regularnie przez okres co najmniej 5 lat.

Wodoodporny: Tak

Z aparatem fotograficznym: Tak

Z sygnałem dźwiękowym: Tak

Cena: 129 zł

Kamera IP na zewnątrz LSC Smart Connect

Parametry:

Przeznaczona do użytku na zewnątrz i wodoodporna (IP65)

Łatwa do podłączenia do własnej sieci Wi-Fi

Dane są przechowywane na serwerze w EU zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności

Kamera monitoringu ma zasięg 100º i widoczność w nocy do 8 metrów

Cena: 165 zł

Jeśli nie jesteś przekonany co do urządzeń Smart, jednak chcesz zwiększyć bezpieczeństwo w swoim domu, warto przyjrzeć się ofercie sensorów w Action. Do sprzedaży trafił m.in. czujnik tlenku węgla Smartwares oraz czujnik dymu Smartwares. Tak niewiele trzeba, aby móc uniknąć prawdziwej tragedii. Przydatnym może okazać się także lampa czujnikowa Baltimore z możliwością rotacji w obszarze 360 stopni. Montaż budżetowych akcesoriów nie wymaga specjalisty, a działanie - dostępu do internetu.

Smart Home w Action - aktualne promocje

Oświetlenie świąteczne LSC Smart Connect

Parametry:

Długość kabla: 44,9 m

Ilość źródeł światła: 400

Moc: 7,2 Watt

Napięcie: 240 Volt

Przeznaczony: Do wnętrza i na zewnątrz

Rodzaj zasilania: Sieć zasilająca

Rodzaj źródła światła: Żarówka LED

Cena: 134,95 zł - 115,95 zł

Smart Home Action - czy warto?

Jako że gadżety z sieci sklepów są dostępne w wyjątkowo niskich cenach, to produkty niemalże na każdą kieszeń. Choć nie są tak zaawansowane jak droższe odpowiedniki (mowa tu m.in. o funkcjonalności oraz możliwości wzajemnego parowania,) jest to dobra alternatywa dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze Smart Home i nie chcą przeznaczać na produkty dużego budżetu. Warto więc sprawdzić, czy jest to rozwiązanie dla Ciebie. Niestety na ten moment, nie ma możliwości dokonywania zakupów online. Niemniej, warto wybrać się do najbliższego sklepu Action w celu sprawdzenia atrakcyjnych ofert. Na stronie widnieje możliwość dodawania produktów do ulubionych - będąc w sklepie, z pewnością łatwiej będzie zlokalizować dany produkt i spytać obsługi o jego dostępność.

Źródło: Adobe Stock/Prostock-studio

Wszystkimi urządzeniami i akcesoriami Smart Home z sieci Action możesz sterować za pomocą mobilnej aplikacji LSC Smart Connect dostępnej w App Store i Google Play (kompatybilność z systemem Android, jak i iOS). Żaden gadżet nie wymaga bramki ZigBee lub dodatkowej centralki, jednak warto pamiętać, że wraz z dalszą rozbudową Smart Home, prędzej czy póżniej będzie to konieczne. Pozwalają one na odbiór informacji z urządzeń oraz automatykę, nawet bez dostępu do internetu. Innymi słowy, są bazą łączącą wszystkie sprzęty zbierając dane m.in. z czujników. Wówczas, pod kontrolą pozostają niemal wszystkie procesy, a Ty możesz nieustannie sterować gadżetami bez obaw o awarie w dostawie internetu. Całą ofertę gadżetów znajdziesz pod tym linkiem.

