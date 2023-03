W ofercie Lidla kolejny nowoczesny sprzęt z aplikacją. Sprawdzi się w każdym domu

W Lidlu pojawiła się nowoczesna wersja urządzenia, które powinien mieć w domu niemal każdy z nas. Umożliwia dostęp do danych na smartfonie i stałe kontrolowanie wartości spożywanych posiłków.

Sądząc po popularności Smart Home oraz ilości tego typu sprzętów w dyskontach, znaczna część z nas przekonała się do nowoczesnych rozwiązań na dobre. Cóż, nie jest tajemnicą, że doceniamy wygodę, a od tej trudno się odzwyczaić. Do oferty niemieckiej sieci sklepów trafiło urządzenie, które jest nam znane od tysiącleci, jednak funkcjonalność innowacyjnych modeli znacząco różni się od pierwowzoru...

Waga diagnostyczna Silvercrest SBF 77 z aplikacją

Waga zapisała się na kartach historii już w starożytności, a mowa tu o Egipcie. Możliwość wyznaczania mas była przełomowa, co zresztą pozostało niezmienne po dziś dzień. Oczywiście nie sposób ukryć, że właściwości wynalazku znacząco się zmieniały, a dzisiejsze odpowiedniki są nie tylko bardziej precyzyjne, ale i zaawansowane. Przykładem tego jest waga diagnostyczna, której działanie jest wynikiem analizy impedancji bioelektrycznej (BIA). Dzięki wykorzystaniu elektrod ze zdolnością emitowania impulsów elektrycznych, mogą one przechodzić przez nasze ciało, czego rezultatem są obszerne wyniki (znacząco wykraczające poza masę ciała).

Model, który znalazł się w sieci sklepów Lidl pochodzi od jednej z marek własnych, a mianowicie Silvercrest. Umożliwia on dokonywanie pomiarów tkanki tłuszczowej, zawartości wody w organizmie, masy mięśniowej, kostnej, zapotrzebowania kcal, a także właściwej masy ciała. W zależności od preferencji, tę wartość możemy podglądać w aż trzech jednostkach - kg, lb oraz st. Waga diagnostyczna może zapamiętać 8 miejsc zapisu dla użytkownika (30 wartości dla każdego), tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby była użytkowana przez całą rodzinę. Sterowanie jest możliwe z poziomu urządzenia (za pomocą 3 przycisków), a także z wykorzystaniem aplikacji HealthForYou. Dzięki wyposażeniu w Bluetooth, dane są automatycznie przesyłane na urządzenie mobilne.

Parametry techniczne:

Zakres ważenia: 180 kg

Wymiary: ok. 30 x 2,5 x 30 cm

Waga: ok. 1630 g

Aplikacja: HealthForYou

Wagę diagnostyczną kupisz za pośrednictwem internetowego sklepu Lidl za 79,90 zł - przejdź do sklepu.

Waga diagnostyczna Sanitas SBF 73 z Bluetooth

Niemiecka sieć sklepów wprowadziła do oferty również konkurencyjny model od marki Sanitas. Biometryczna waga z 3 czujnikami dostarcza nam nieco więcej danych, ponieważ jest również BMI, BMR oraz AMR. Długotrwała ocena sprawności może być przydatna szczególnie dla bardzo aktywnych osób. Tak jak i poprzednie urządzenie, Sanitas umożliwia wykrywanie użytkownika (8 osób) i aż do 30 zapisów na jednego z nich. Dedykowana aplikacja HealtchCoach jest dostępna zarówno dla użytkowników systemu Android, jak i iOS. W zestawie otrzymujemy 4 osobne nóżki do dywanów.

Parametry techniczne:

Zakres ważenia: 180 kg

Wymiary: ok. 30 x 30 x 2,5 cm

Waga: ok. 1685 g

Aplikacja: HealthCoach

Wagę diagnostyczną kupisz w internetowym sklepie Lidl za 89,90 zł - przejdź do sklepu.

Waga łazienkowa analityczna MEDISANA z aplikacją

W ofercie Lidla znalazł się również model od marki trudzącej się w urządzeniach i akcesoriach do domowej opieki zdrowotnej. Analityczna waga wskazuje podstawowe wartości masy i tkanek, jak i BMI oraz BMR. Wyniki możemy odczytać na wyświetlaczu LCD, ale również w dedykowanej aplikacji VitaDockR, z którą model łączy się poprzez Bluetooth. W celu zwiększenia dokładności, urządzenie wyposażono w 4 czujniki tensometryczne. Stopniowanie masy jest możliwe co do 100 g (w jednostkach kg, lb, st).

Zakres ważenia: 180 kg

Wymiary: 30 x 30 x 2,3 cm

Waga: ok. 1600 g

Aplikacja: VitaDockR

Wagę analityczną kupisz w internetowym sklepie Lidl za 119 zł - przejdź do sklepu.

Waga kuchenna Smart Silvercrest SKWS 5 A1

Dla wielu osób pomocna okazuje się również waga kuchenna, zarówno gdy mowa o konieczności analizy żywności w przypadku problemów zdrowotnych, jak i diet. Wśród urządzeń z Lidla znalazł się model Smart od Silvercrest. Umożliwia on ważenie z dokładnością do 1 grama, a łączność z aplikacją pozwala m.in. na podgląd wartości odżywczych na smartfonie oraz dziennik żywieniowy z możliwością zapisu produktów. Aplikacja mobilna oferuje również 50 zapisanych przepisów.

Zakres ważenia: od 1 g do 5 kg

Wymiary: ok. 20,0 x 16,0 x 2,0 cm

Waga: ok. 390 g

Aplikacja: Lidl Smart Home

Wagę kuchenną kupisz w internetowym sklepie Lidl za 99 zł - przejdź do sklepu.

Jeśli zainteresowała Cię powyższa waga kuchenna, warto zapoznać się również z możliwościami nieco tańszej alternatywy...

Waga kuchenna analityczna Silvercrest SNAW 1000 D2

Powyższy model z łatwością nie tylko wagę, ale również znacznie bardziej szczegółowe parametry. Mowa tu o zawartości tłuszczu, białka, węglowodanów, a nawet cholesterolu. Wartościowym może okazać się również przelicznik kilokalorii oraz kilodżuli. Waga posiada zdolność zapamiętywania danych, dzięki czemu możemy przyjrzeć się całościowemu spożyciu w ciągu dnia. Mamy dostęp zarówno do danych w systemie (800 produktów), jak i możliwości dodawania własnych (200 pozycji).

Zakres ważenia: od 1 g do 5 kg

Wymiary: ok. 15,9 x 24,6 x 2,8 cm

Waga: ok. 500 g

Aplikacja: nie

Wagę kupisz w internetowym sklepie Lidl za 54,90 zł - przejdź do sklepu.

Warto nadmienić, że wiele nowoczesnych urządzeń kuchennych posiada wbudowaną wagę...

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi, Silvercrest Monsieur Cuisine Connect

Zintegrowana waga ułatwiająca odmierzanie składników (od 5 gram do 5 kg) to nie jedyny atut popularnego Lidlomixa. Robot posiada aż 3 programy automatyczne - do ugniatania, gotowania i podsmażania. Aby dostosować tryb pracy do konkretnych dań, posiada 10-stopniową regulację prędkości, a nawet funkcję turbo. Temperaturę przyrządzania możemy regulować od 37 do 130 stopni.

Moc: 1100 W

Pojemność: 3 l

Funkcje dodatkowe: aplikacja, Wi-Fi, automatyczne programy, 99-minutowy timer

Robota kuchennego kupisz w internetowym sklepie Lidl za 1899 zł.

Robot kuchenny czerwony Silvercrest SKMW 900 A1

Znacznie tańszą opcją, którą wyposażono w wagę jest model SKMW A1. Upora się z mieszaniem, ugniataniem, a także miksowaniem - pracą możemy sterować za pomocą 8-stopniowej regulacji. W przypadku cięższych i bardziej wymagających mas, przydatny okaże się tryb turbo. W zestawie znajduje się również hak z powłoką Teflon, trzepaczka, mieszadło oraz szklany pojemnik. Noże zostały wykonane ze stali szlachetnej.

Pojemność: 3,6 l

Moc: 900 Watt

Dodatkowe funkcje: osłona przed zachlapaniem, ochrona przed przegrzaniem

Robota kuchennego kupisz w internetowym sklepie Lidl za 699 zł.

