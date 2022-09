W przeglądarce Edge pojawia się Portfel. Ale póki co z niego nie skorzystasz

Microsoft dodaje do swojej flagowej przeglądarki nową funkcję. Jak sugeruje to sama nazwa, jest ona związana z pieniędzmi.

Wallet - czyli Portfel - to propozycja Microsoftu do bezpiecznych płatności online. Jeśli kupujesz poprzez stronę towary lub usługi, możesz dodać do Edge swoją kartę kredytową i jej zabezpieczenia (CVV), aby dokonać zakupu jednym kliknięciem. To w sumie naturalna konsekwencja wbudowanego menadżera haseł, funkcji Zakupy w przeglądarce Microsoft Edge oraz coraz bardziej powszechnych zakupów online. Microsoft podkreśla, że dane karty nie są przekazywane żadnym stronom trzecim, pozostając tajemnicą handlową i finansową.

Jednak póki co z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie wybrani mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Ale zostanie to poszerzone, a Microsoft już zapowiada, że będzie można zaoszczędzić dzięki Portfelowi ponad 50 dolarów (ok. 240 zł) rocznie, zaś mechanizmy przeglądarki będą automatycznie używać kuponów zgromadzonych przez użytkownika i honorować wszelkie rabaty. Ponadto każdy użytkownik Edge otrzyma możliwość spersonalizowania swoich zainteresowań zakupowych.

Zobacz również:

Fot.: Windows Latest

Jak możemy dowiedzieć się ze strony Microsoftu, specjalnie w celu ochrony kart kredytowych do przeglądarki zostanie dodana dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Pojawi się to zarówno w edycji Edge na Windows, jak i macOS oraz Androida. Wallet będzie wykorzystywać mechanizmy synchronizacji, dzięki czemu ze swoich kart kredytowych będzie można korzystać na różnych urządzeniach. Pozostaje tylko pyatnie - czy to się przyjmie?

Źródło: Windows Latest