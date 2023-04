W przyszłym roku zobaczymy największego iPada. iPadOS 17 przyniesie dla niego specjalne funkcje

Apple opracowuje specjalną wersję iPadOS 17, która będzie dostosowana do jeszcze większego ekranu nadchodzącego iPada.

Już w czerwcu podczas WWDC 2023 Apple zaprezentuje między innymi kolejną wersję systemów operacyjnych dla swoich urządzeń. Swoją aktualizację dostanie między innymi iPadOS, którego wersja iPadOS 17 ma przynieść kilka istotnych zmian - między innymi dodatkowe funkcje dla urządzenia, którego firma jeszcze nawet nie zapowiedziała.

Według najnowszego przecieku na Twitterze, iPadOS 17 ma wprowadzić specjalistyczne funkcje kierowane do nadchodzącej większej wersji iPada Pro o przekątnej ekranu 14,1". Według analyst941, największy model tabletu od Apple ma przynieść ze sobą między innymi kompatybilność z Thunderbolt 4, co będzie skutkowało możliwością obsługi do dwóch ekranów 6K 60 Hz. Jest to właśnie jedna z funkcji wprowadzona w iPadOS 17, która zarezerwowana będzie dla największego iPada Pro.

Co ciekawe, wspomniany leaker ujawnia także, że takie możliwości tabletu mogą być skutkiem umieszczeniem w nim więcej niż jednego portu USB-C. nie jest to co prawda potwierdzone info, ale wraz z możliwa zmianą nazwy na iPad Ultra lub iPad Studio wygląda na to, że Apple stara się stworzyć kolejną, jeszcze wyższą półkę cenową dla nowych urządzeń z jeszcze większymi możliwościami.

Na tę chwilę wiemy też, ze iPadOS 17 ze wsparciem nowych funkcji specjalnie dla iPada Pro 14" (z których wspomniane możliwości ekranów są tylko jedną z wielu nowych funkcji) ma się pojawić na rynku zdecydowanie wcześniej niż samo urządzenie. Możemy dość pewnie powiedzieć, że iPadOS 17 zostanie zaprezentowany w czerwcu 2023 podczas WWDC 2023, jednak najnowszy iPad Pro (lub Ultra lub Studio) wejdzie na rynek dopiero w 2024 roku.

Na tę chwilę możemy także spodziewać się, że nowy flagowy tablet firmy z Cupertino zostanie wyposażony w nowy procesor Apple M3, jednak przecieki sugerują, że może do niego trafić nawet wersja M3 Pro tego procesora. Będzie to z pewnością ciekawa konstrukcja, gdyż już od czasu wprowadzenia na rynek iPada Pro z procesorem M1 nie milkną głosy, jakoby iPadOS nie był w stanie wykorzystać w pełni mocy tego CPU. Czy więc Apple w nowym systemie znajdzie sposób na lepsze wykorzystanie potencjału jeszcze mocniejszego układu?