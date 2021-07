W seci pojawiły nowe etui Galaxy Z Flip 3

Do Internetu wyciekły nowe rendery, które przedstawiają etui dla tegorocznego modelu Galaxy Z Flip 3.

W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących tegorocznego składanego smartfona Samsunga. Ostatnio pojawiły się nowe rendery przedstawiające Galaxy Z Flip 3. Tym razem to 91mobiles opublikowało najświeższe zdjęcie, które przedstawiają etui ochronne przeznaczone dla tego urządzenia.

Jak widać, etui będzie posiadało poręczny pierścień, który pozwoli na przyczepienie do niego np. kluczy. Druga opcja zwiera specjalny pasek, który również posłuży do zamocowania telefonu. Chroni to również składaną część telefonu, aczkolwiek nie na całej powierzchni. Rendery przedstawiają także trzy warianty kolorystyczne: żółty, różowy i fioletowy. Etui posiadają specjalne wycięcia dla dodatkowego wyświetlacza, znajdującego się z tyłu telefonu, a także dla przycisków power oraz głośności, które znajdują się po prawej stronie obudowy.

Podwójne kamery Galaxy Z Flip 3 są umiejscowione bezpośrednio na wyświetlaczu, aczkolwiek producentzdecydował się na zrobienie specjalnego miejsca, w przez które widać lampę błyskową. Według plotek, etui będą dostępne w wersji skórzanej oraz silikonowej. Premiera Galaxy Z Flip 3 ma odbyć 11 sierpnia podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Samsung zaprezentuje także Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Buds 2.

