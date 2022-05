"W sercu otchłani" – science-fiction w lemowskim duchu. Książka Henryka Tura już w sprzedaży

W natłoku walk o losy wszechświata i bohaterów większych niż życie, kameralne science-fiction wydaje się pojawiać coraz rzadziej. Książka Henryka Tura to odświeżający powrót do klasycznej fantastyki w stylu Stanisława Lema.

Spis treści

"W sercu otchłani" – powrót klasycznego sci-fi

"W sercu otchłani" nie znajdziemy spektakularnych starć, oszałamiających konfliktów i czarno-białych bohaterów. Nie znajdziemy szalonych przygód, do których przyzwyczaiły nas choćby filmy Marvela. Znajdziemy za to widmo nieuchronnej zagłady i obcość, którą spotkać można tylko w kosmosie.

Krótka, bo licząca zaledwie 166 stron książka, opowiada o losach załogi statku kosmicznego "Gandhi", który ulega poważnym awariom. W wyniku uszkodzeń maszyna trafia na skraj horyzontu zdarzeń czarnej dziury i nie jest w stanie wyrwać się z jej przyciągania. Wygląda na to, że los załogi jej przesądzony. Kapitan, by oszczędzić swoim podwładnym cierpień, poleca im powrócić do hibernatorów – sam jednak postanawia trwać na mostku kapitańskim aż do samego końca.

Czy załoga rzeczywiście jest skazana na unicestwienie? A może szansa na ocalenie jednak istnieje?

Henryk Tur – sylwetka autora

Henryk Tur jako autor zaistniał w roku 2002, gdy na łamach magazynu "Science-Fiction" opublikował opowiadanie pt. "Armia krasnoluda". Debiut książkowy odbył się z kolei w 2015 roku – ukazał się wówczas pierwszy tom trylogii fantasy dla dorosłych pt. "Z krwi i ognia: rozkład i rozkosz". Siedem lat później Tur wydał "Antologię" – zbiór opowiadań publikowanych w różnych czasopismach i magazynach.

"W sercu otchłani" to trzecia książka Henryka Tura. Latem tego roku powieść ukaże się w formie audio- i e-booka. Więcej informacji na temat zakupu książki można znaleźć na stroniehttps://www.facebook.com/Henryk-Tur-autor-101483905884664

