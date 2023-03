W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat Motoroli RAZR 2023 i przyznam, że sam już nie wiem co mam o niej myśleć

Tegoroczna odsłona modelu RAZR prawdopodobnie pojawi się na rynku pod koniec roku. Urządzenie otrzyma kilka istotnych modyfikacji, które wyraźnie odróżnią go od swojego poprzednika.

Motorola RAZR 2022 zadebiutowała na rynku w trzecim kwartale poprzedniego roku. Urządzenie jest składanym smartfonem o kompaktowych rozmiarach, którego ekran otwiera się horyzontalnie. Jedną z najważniejszych cech modelu RAZR 2022 był spory ekran zewnętrzny (2.7-cala), który zdecydowanie przebijał w tym aspekcie Galaxy Z Flipa 4. Kilka miesięcy później do rozgrywki o tytuł najlepszego składanego flagowca dołączył OPPO Find N2 Flip, ale nawet on - ze swoim wyświetlaczem o przekątnej 3.26-cala - nie był w stanie pokonać funkcjonalności Motoroli w jednym, istotnym aspekcie.

Model RAZR 2022 wyróżnia się na tle pozostałych składaków ilością operacji, jakie możemy wykonać bez rozkładania urządzenia. Podczas gdy OPPO oraz Samsung wyposażyli swoje smartfony w ograniczoną ilość widgetów, Motorola postanowiła zaoferować użytkownikom ekran zewnętrzny, na którym odpalimy praktycznie każdą aplikację. Podoba funkcja jest możliwa na flagowcach konkurencji, ale jedynie po zainstalowaniu dodatkowego oprogramowania.

Zobacz również:

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Popularny producent elektroniki z całą pewnością doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej przewagi w tym aspekcie. Dowodem na to są przecieki dotyczące modelu RAZR 2023 (prawdopodobnie zostanie on nazwany RAZR 2023+), które sugerują, że urządzenie zostanie wyposażone w jeszcze większy ekran na obudowie. Podczas moich testów zeszłorocznego składaka Motoroli zauważyłem, że odpalanie niektórych aplikacji na małym wyświetlaczu jest po prostu niewygodne. RAZR 2023 może uporać się z tym problemem, ponieważ użytkownicy będą mogli uruchomić wszystkie programy na wyświetlaczu zewnętrznym o przekątnej 3.7-cala. Będzie to zdecydowany rekord w segmencie składanych smartfonów.

Niestety w sieci pojawiły się również mniej obiecujące wiadomości, według których flagowiec ma otrzymać baterię o pojemności zaledwie 2850 mAh. Ta informacja nieco ostudziła mój entuzjazm, ponieważ już poprzednia wersja urządzenia oferowała większe ogniwo. Składane flagowce i tak mocno odstają od standardowych telefonów pod kątem wytrzymałości na jednym cyklu ładowania, a więc taka decyzja Motoroli może być zabójcza dla sprzedaży jej nowego smartfona.