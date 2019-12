W sieci pojawiły się nowe zdjęcia składanego smartfona Samsung

Samsung Galaxy Fold miał dziwną historię - z której producent wyciągnął wnioski i kolejny "składak" ma być wolny od poprzednich błędów. Do sieci wyciekły jego nowe zdjęcia.

Spodziewamy się, że oficjalna prezentacja nowego składaka Samsunga nastąpi podczas targów ECS 2020. Jak do tej pory widzimy w sieci nieliczne materiały oficjalne oraz wiele pogłosek i plotek na temat tego urządzenia. Można zauważyć podobieństwo do modelu Razer, który niedawno zaprezentowała Motorola, jednak tajemnicą pozostaje specyfikacja. Model ten nie ma jeszcze żadnej oficjalnej nazwy, a dzisiaj w sieci pojawiły się zdjęcia, pokazujące go w działaniu. Jest to prawdopodobnie prototyp, a po dokładnym przyjrzeniu się widać chińskie "krzaczki" w interfejsie.

Pod względem designu, po rozłożeniu smartfon przypomina każdy inny model - po prawej stronie znajduje się przycisk regulacji głośności. Jak widzimy na zdjęciach, mamy w wyświetlaczu otwór na obiektyw aparatu przedniego. Jedak w odróżnieniu od Galaxy Fold i Razr, nie ma kolorowego wyświetlacza z tyłu, po zamknięciu widzimy niewielki, monochromatyczny panel, na którym wyświetlany jest czas, data oraz poziom naładowania baterii.

Niektóre przecieki mówią, że Samsung zaprezentuje ten telefon w lutym 2020 roku, wraz z serią Galaxy S11. Jeśli takie są plany, już wkrótce powinny pojawić się oficjalne informacje na ten temat.