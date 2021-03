W sieci wypatrzono karty graficzne Nvidia Quadro RTX A5000 i A4000

Quadro RTX to profesjonalne karty graficzne dla stacji roboczych. Nvidia przypadkowo zdradziła się z dwoma kolejnymi.

Czym jest Quadro? Jak podaje to na swojej stronie sama Nvidia: "czołowa platforma do obliczeń związanych z przetwarzaniem grafiki, która ma zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach — od budzących podziw projektów przemysłowych po tworzenie zaawansowanych efektów specjalnych i złożonych wizualizacji naukowych". Na stronie certyfikacyjnej OpenCL 1.2 pojawiły się dwie nowe karty, których Nvidia nie zapowiadała: A5000 oraz A4000.

Chociaż nie podano żadnych informacji na temat ich specyfikacji, podejrzewamy, że wyposażono je w procesory graficzne GA104 i GA106. Podobnie jak pozostałe karty z rodziny, tak i one korzystają zapewne z architektury Turing. RTX A5000 może mieć do 6144 rdzeni CUDA, a A4000 - do 3840. Trudno przewidzieć konfigurację pamięci, ale pierwsza karta może mieć 16, a nawet 32 GB GDDR6, podczas gdy A4000 - do 12GB.