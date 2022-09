W sklepie IKEA pojawił się tani oczyszczacz powietrza – kupisz go za mniej niż 150 zł!

Nowość w IKEA – oczyszczacz powietrza z filtrem cząstek stałych. Jest dość mały, stylowy i kosztuje naprawdę niewiele. Ale czy warto?

Nadchodzą chłodne miesiące, a wraz z nimi – powietrze gorszej jakości. Ważne, by zadbać o zdrowe oddychanie w domu, w którym każdego dnia spędzamy wiele godzin. I tu z pomocą przychodzi IKEA. Okazuje się, że nie musimy wydawać kilkuset złotych, by oczyścić powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy długi czas. Teraz stosowny sprzęt możemy bowiem kupić za ok. 150 zł.

UPPÅTVIND – tani oczyszczacz powietrza z IKEI

Przede wszystkim, to naprawdę niewielkich rozmiarów oczyszczacz. Dzięki temu sprawdzi się w nawet niewielkich pomieszczeniach, gdzie trudno jest wygospodarować miejsce na większy sprzęt. Można go postawić na stole, komodzie, a nawet na półce. A gdy powietrze w danym pokoju jest już czyste, oczyszczacz wystarczy wziąć do ręki i wygodnie przenieść do kolejnego pomieszczenia.

Urządzenie oferuje użytkownikowi 3 prędkości wentylatora. Najniższa ma doskonale sprawdzić się np. w nocy, bo generowany przy tym trybie hałas nie powinien zaburzać snu i przeszkadzać w wypoczynku.

Co najważniejsze, ma filtr cząstek stałych EPA12, który ma usuwać ponad 99,5% drobnych cząsteczek, jak PM 2,5, kurz oraz pyłki. Jest wymienny (najlepiej robić to nie rzadziej niż co pół roku), a zapas można również kupić w sklepie IKEA. Urządzenie samo, za pomocą wskaźnika LED, poinformuje o konieczności sprawdzenia i ewentualnej wymiany filtra.

Ten oczyszczacz jest stworzony z myślą o pomieszczeniach liczących 7 mkw powierzchni, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć go na większych przestrzeniach – wówczas będzie po prostu filtrował powietrze dłużej.

IKEA, jak zawsze, zadbała też o detale. Nie zapomniano nawet o organizerze na kabel, dzięki czemu przewód można wsunąć w jeden róg urządzenia.

Parametry:

Clean Air Delivery Rate (CADR): najniższa prędkość wentylatora – 31 m3/h, najwyższa prędkość wentylatora – 95 m3/h.

najniższa prędkość wentylatora – 31 m3/h, najwyższa prędkość wentylatora – 95 m3/h. Poziom hałasu: najniższa prędkość wentylatora – 31 dB, najwyższa prędkość wentylatora – 55 dB.

najniższa prędkość wentylatora – 31 dB, najwyższa prędkość wentylatora – 55 dB. Pobór mocy: najniższa prędkość wentylatora – 2,4 W, najwyższa prędkość wentylatora – 8,0 W.

Oczyszczacz UPPÅTVIND jest dostępny w IKEA za 149 zł. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

