W sklepie Microsoftu pojawi się pewna niekoniecznie ciekawa nowość

W związku z dużym sukcesem MS Store ma się w nim pojawić coś, czego nikt nie lubi. O co chodzi?

Sklep Microsoftu nabrał rozpędu z Windows 10, a po wydaniu Windows 11 jest nadal rozwijany i jak pokazują wszelkie statystyki - na tym polu producent odniósł sukces. Korzysta z niego ponad 900 mln osób, które pobierają gry, oprogramowanie i narzędzia. Zaznaczam - pobierają, a nie tylko posiadają wbudowaną w system aplikację. Rosnąca baza klientów to także wzrost dostępnych aplikacji o ponad 122% w stosunku rocznym. Zaczyna powoli przypominać to sklep Google Play Store, co jednak uczciwie przyznam Microsoftowi - póki co nie wykryto tu żadnych przemycanych szkodników.

Ale wracając do głównego tematu. Czym jest to "coś, czego nikt nie lubi", a pojawi się w MS Store? Otóż są to reklamy. Microsoft ogłosił wprowadzenie pilotażowego programu Microsoft Store Ads. Jak wyjaśnia, ma to pomóc deweloperom w informowaniu klientów sklepu o ich propozycjach. Reklamy będą miały formy banerów pojawiających się w wynikach wyszukiwania. Jak jednak zaznaczono, wprowadzone zostaną tak, aby nie psuć przyjemności użytkowników z korzystania ze sklepu.

Fot.: Neowin

Program wejdzie w życie w październiku. Jak będzie - zobaczymy to w praktyce.

Źródło: Neowin