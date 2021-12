W styczniu zobaczymy HDMI 2.1

Nowy standard dodaje Source-Based Tone Mapping i... wprowadza zamieszanie w nazewnictwie łączy.

Aktualizację standardu HDMI zapowiedziano w ubiegłym tygodniu na HDMI Forum. Nowa wersja nosi oznaczenie HDMI 2.1a i ma zostać zaprezentowana oficjalnie na targach CES 2022. Jak zdradzam we wstępie, pojawia się w niej nowa funkcja - Source-Based Tone Mapping (SBTM). Pomaga w optymalizacji sygnału HDR poprzez usprawnienie przesyłania danych do urządzenia odbiorczego. Sprawdzi się przede wszystkim w zastosowaniach gamingowych i pozwoli na połączenie wszystkich możliwości HDR, SDR oraz dynamicznego HDR. Ma znacznie usprawnić wyświetlanie obrazów PiP (Picture in Picture). Nie zastąpi jednak HDR10.

Nowy standard nie trafi szybko na rynek. Producenci muszą najpierw przygotować pod jego kątem swoje urządzenia, a także zaktualizować firmware. Ponadto konieczne będzie przygotowanie odpowiednich kabli. Zgodnie z przyjętymi normami, wszystkie obsługujące standard HDMI 2.1 urządzenia będą musiały mieć stosowne oznaczenie. Jednak na pewno czeka nas w związku z tym zamieszanie - obecnie niektóre urządzenia obsługujące HDMI 2.0 są oznaczane jako HDMI 2.1.

