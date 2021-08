W te gry z XBOX One musisz zagrać na Xbox Series X

Po pojawieniu się na rynku konsol nowej generacji sporo gier znanych z Xbox One otrzymało usprawnione wersje next-genowe. W te gry z Xbox One koniecznie musisz zagrać na Xbox Series X.

Po pojawieniu się na rynku konsoli Xbox Series X/S wybrane tytuły doskonale znane ze sprzętu poprzedniej generacji otrzymały aktualizacje usprawniające działanie na nowych urządzeniach. Produkcje oznaczone są ikoną X/S. Różnią się przede wszystkim skróconymi czasami ładowania, lepszą grafiką i stabilniejszą liczbą klatek na sekundę, nawet do 120 FPS. W tym artykule przedstawiamy kilka produkcji, które początkowo powstały z myślą o Xbox One, jednak otrzymały aktualizacje dla Xbox Series X/S.

Gears

Gears jest to piąta odsłona niezwykle popularnego cyklu gier TPP. Akcja toczy się bezpośrednio po wydarzeniach znanych z Gears of War 4. Główna bohaterka Kait Diaz wyrusza w podróż po planecie Sera, aby odkryć pochodzenie Szarańczy. Chce dowiedzieć się także czegoś na temat trapiących ją koszmarów. W tej odsłonie serii będziemy podróżować po zróżnicowanych lokacjach. Zwiedzimy zarówno tereny pustynne, jak i rejony pokryte grubą warstwą śniegu. Znajdziemy tutaj spory arsenał broni. Dostępny jest także kultowy lancer, czyli połączenie karabinu maszynowego oraz piły łańcuchowej. Ta broń sieje zniszczenie od pierwszej części cyklu.



Forza Horizon 4

W oczekiwaniu na Forza Horizon 5, która zadebiutuje na rynku 9 listopada warto zapoznać się z poprzednią częścią serii. W "czwórce" otrzymujemy dostęp do ponad 450 modeli samochodów, za kierownicą których powalczymy o miano najlepszego kierowcy na terenie Wielkiej Brytanii. Twórcy udostępniają nam duży, otwarty świat. Poza emocjonującymi wyścigami, będziemy mogli także obserwować zapierające dech w piersiach krajobrazy. Oprawa graficzna w grze jest fenomenalna, szczególnie w wersji ulepszonej na rzecz konsol nowej generacji.

Sea of Thieves

Lubisz pirackie klimaty? Sea of Thieves to nastawiona na rozgrywkę sieciową produkcja, w której wcielamy się w rolę korsarzy. Będziemy wykonywać typowo pirackie zadania, czyli podróże po bezkresnych wodach, poszukiwanie skarbów oraz walka z innymi pirackimi klanami. Twórcy oddają nam do dyspozycji w pełni otwarty świat i nie stawiają ograniczeń w jego zwiedzaniu. Możemy także skorzystać z bezpłatnego rozszerzenia fabularnego w klimacie Piratów z Karaibów.

Doom Eternal

DOOM Eternal to najnowsza odsłona kultowej serii gier FPS. Tym razem nie zwiedzimy tylko jednej lokacji, a będziemy przemieszczać się pomiędzy różnymi miejscami. Trafimy na odległe planety, do alternatywnych rzeczywistości, ale także na powierzchnię ziemi. Wcielamy się w postać Doom Slayera, walczącego z hordami piekieł, które chcą zniszczyć życie w galaktyce. Gra charakteryzuje się szaleńczym tempem rozgrywki. Tutaj każda chwila nieuwagi może kosztować cię życie.

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps to druga odsłona niezwykle pięknej i tajemniczej gry. Wcielając się w postać tytułowego duszka o imieniu Ori wyruszamy w podróż poza granice lasu Nibel. Naszym celem jest odkrycie prawdziwej tożsamości oraz przeznaczenia. Całą akcję obserwujemy z boku. Poszczególne plansze zbudowane są z platform oraz pułapek, które musimy omijać.

Hellblade: Senua's Sacrifice

W grze Hellblade: Senua's Sacrifice wcielamy się w tytułową bohaterkę o imieniu Senua. Jest to celtycka wojowniczka, która trafia do piekła wikingów, aby ocalić uwięzioną duszę swojego ukochanego. W grze będziemy walczyć nie tylko z przerażającymi przeciwnikami, ale także ze słabościami naszej postaci, które wywołują u niej koszmarne wizje oraz halucynacje. Hellblade: Senua's Sacrifice to gra akcji, w której świat widzimy zza pleców naszej bohaterki. Dużą część rozgrywki stanowi eksploracja świata.

Xbox FPS Boost

Xbox FPS Boost jest to autorska technologia Microsoftu, która zapewnia większą wydajność gier na konsoli Xbox Series X oraz Xbox Series S. Ta opcja dotyczy produkcji, które nie otrzymały oficjalnego wsparcia i next-genowej aktualizacji. Dzięki tej funkcji możemy poprawić swoje wrażenia w wielu grach. Pełna lista znajduje się tutaj.

