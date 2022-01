W te gry zagramy na PS4 i PS5 w 2022 roku. God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West i więcej

Sony przedstawiło nam listę 22 gier, które pojawią się na PlayStation 4 i PS5 w 2022 roku. Nie zbrakło na niej zarówno hitów pokroju Horizon Forbidden West i God of War Ragnarok, jak i mniejszych produkcji w stylu Stray czy Salt and Sacrifice.

Rok 2022 zapowiada się dla sympatyków PlayStation na wyjątkowo interesujący. Wiemy, że niebawem zadebiutują takie produkcje jak Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7, które otrzymały już konkretne daty premier. Co jednak z innymi produkcjami, które nie mają jeszcze ustalonej daty debiutu, jak np. God of War Ragnarok? Cóż, wszystko wskazuje na to, że Sony jest pewne swego i w nowe przygody Kratosa i Atreusa zagramy już w tym roku.

Przedstawiciele japońskiego producenta przedstawili listę 22 najważniejszych premier na konsolach PlayStation 4 i PS5 w 2022 roku. Nie zabrakło na niej, wspomnianych już Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7. Największy zaskoczeniem jest jednak obecność God of War Ragnarok. Możemy zatem śmiało założyć, że w nadchodzących tygodniach powinniśmy otrzymać kolejną prezentację tytułu i potwierdzenie jego daty premiery gry.

Najważniejsze premiery gier na PlayStation 4 i PS5

Poniżej znajdziecie kompletną listę 22 najważniejszych premier 2022 roku według Sony.

Horizon Forbidden West - 18 luty UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection - 28 stycznia Elden Ring - 25 luty Dying Light 2 Stay Human - 4 luty God of War Ragnarök - 2022 Gran Turismo 7 - 4 marca Gotham Knights - 2022 Stranger of Paradise Final Fantasy Origin - 18 marca Ghostwire: Tokyo - 2022 Tiny Tina's Wonderlands - 25 marca Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - 20 stycznia Suicide Squad: Kill the Justice League - 2022 Stray - pierwsza połowa 2022 OlliOlli World - 8 luty Salt and Sacrifice - 2022 Little Devil Inside - 2022 Sifu - 20 luty OXENFREE II: Lost Signals - 2022 Tchia - 2022 Babylon's Fall - 3 marca Forspoken - 24 maja The Lord of the Rings: Gollum - 2022

Trzeba przyznać, że posiadacze konsol PS4 i PS5 nie będą mogli narzekać na nudę w 2022 roku.

