W te gry zagramy na PlayStation VR2 w dniu premiery. Czy jest na co czekać?

Wiemy już dokładnie, w co zagramy w dniu premiery PlayStation VR2. Sony zapowiada największe zestawienie gier w historii, ale czy faktycznie jest coś wartego uwagi? Sprawdźmy.

PlayStation VR2 śmiało można nazwać jedną z największych premier sprzętowych dla graczy w pierwszej połowie 2023 roku. Najnowszy sprzęt Sony trafi do sprzedaży już 22 lutego 2023 roku i choć do najtańszych nie należy, to wzbudza ogromne zainteresowanie fanów wirtualnej rzeczywistości.

Poza nową jakością i funkcjami PlayStation VR2 zapewni nam także nowatorskie kontrolery PlayStation VR2 Sense ze wsparciem dla technologii haptycznej oraz adaptacyjnych spustów, z których słyną pady DualSense do PS5. Nie da się jednak ukryć, że PlayStation VR2 są skierowane przede wszystkim do graczy, i wielu z nich zadaje sobie pytanie – czy wydając około 3000 złotych na sam sprzęt, mogę liczyć na ciekawe gry już w dniu premiery?

Zobacz również:

Sony wiąże ogromne nadzieje ze swoimi najnowszymi goglami VR dlatego też postanowiło zadbać o „największą bibliotekę gier na start nowego sprzęt”. Tym samym możemy liczyć na kilkadziesiąt tytułów, które zostaną udostępnione już w dniu debiutu gogli. Jest to o tyle istotne, że PlayStation VR2 nie będzie kompatybilne wstecz i nie pozwoli na uruchamianie gier z katalogu pierwszej generacji gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony.

Zdecydowanie najgorętszym tytułem premierowym PSVR2 jest Horizon Call of the Mountain, czyli spin-off popularnej serii gier od Guerilla Games. Tym razem jednak gracze wcielą się w nową postać i poznają historię niezwiązaną z przygodami Aloy.

PlayStation VR2 - lista gier dostępnych na premierę gogli

W co jeszcze zagramy? Oto lista oficjalnie potwierdzonych gier na start PlayStation VR2.