W ten sprzęt warto zainwestować - oto najlepsze podzespoły i urządzenia 2022 roku

Jak co roku, także i w 2022 na rynku pojawiło się mnóstwo nowych sprzętów i podzespołów.

Czy łatwo wybrać najlepsze podzespoły i sprzęty roku 2022? Oj, zdecydowanie nie. W każdej kategorii pojawiło się praktycznie mnóstwo ciekawych produktów, jednak zasady takich zestawień są bezlitosne - musi być wybrany tylko jeden. Toteż po wielu dylematach, porównaniach, tudzież testach praktycznych, zdecydowaliśmy się na poniższe produkty. Mamy zarazem nadzieję, że wysiłek się opłacił i pomożemy naszym Czytelnikom w zakupach, których nie będą ani przez chwili żałować.

Najlepszy laptop 2022: Dell XPS 13 Plus

Fot.: Dell

Dell XPS 13 Plus ma kilka cech, które stawiają go na pierwszym miejscu. Zwracają uwagę przez wszystkim kompaktowe rozmiary, a zwłaszcza cienkość - ma zaledwie 15,3 mm. Wyświetlacz 13,4" to OLED, a więc z definicji zapewnia wspaniały kontrast oraz doskonałe oddanie kolorów (100% sRGB). Oferuje rozdzielczość 1920 x 1200 px, a więc WUXGA. Pod obudową - wykonaną z polerowanego aluminium i szkła obrabianego przy pomocy CNC - znajdziemy procesor 12. generacji Intela, a 16 GB RAM (LPDDR5x, 5200MHz) zapewnia płynność i wydajność preinstalowanego systemu Windows.

Ponadto Dell XPS 13 Plus to także inne zalety: bezszczelinowa klawiatura, praca w czterech trybach, możliwość naładowania baterii do 80% w godzinę czy kamera z dwoma czujnikami. Sprawia to, że laptop jest doskonałym wyborem do pracy, nauki oraz ogólnie - różnego rodzaju innych zastosowań. Choć swoje kosztuje, będzie inwestycją w wieloletni komfort.

Najlepszy laptop gamingowy: Razer Blade 17

Fot.: Razer

Razer Blade 17 (2022) dostarcza graczom mocy do tego, aby poradzić sobie z każdym zadaniem. Kombinacja procesora Intel Core i7-12800H CPU z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 Ti to potężne możliwości, a wyświetlacz z odświeżaniem 240 Hz i obsługą Nvidia G-Sync sprawiają, że każda gra wygląda niezwykle realistycznie. Dzięki temu mogą cieszyć się nim nie tylko gracze, ale również świetnie ogląda się filmy, teledyski czy po prostu nagrania wideo. Dzięki zastosowaniu 16 GB pamięci RAM płynność w każdej sytuacji gwarantowana.

Razer Blade 17 obsługuje również inne technologie Nvidii, czyli DLSS oraz ray tracing. Podsumowując - to wręcz wymarzony laptop dla gracza.

Najlepsze karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4090

Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli czytujesz regularnie PC World, zaskoczenia tu nie będzie. NVIDIA wprowadziła na rynek nową rodzinę RTX, a jej flagowiec - RTX 4090 - to karta graficzna kosztująca ponad 10 tysięcy złotych. Ale jak pokazały to wszelkie testy, porównania oraz zestawienia - jest warta swojej ceny. Możesz zresztą zobaczyć takie obliczenia w tym tekście. Konkurencja, nawet ta najnowsza, jak RX 7900 XTX, została daleko w tyle. AMD doskonale zdaje sobie zresztą z tego sprawę, dlatego swojego flagowca - czyli RX 7900 XTX właśne - porównuje nie do RTX 4090, a do RTX 4080. I to chyba mówi wszystko o możliwościach flagowca.

Jeśli bardzo chcesz nabyć tę kartę, pomożemy Ci znaleźć ją w najlepszej cenie - zobacz tutaj.

Najlepszy procesor: Intel Core i7-13700K

Fot. D. Kujawski/PCWorld.pl

Procesor, czyli serce każdego komputera, to element odpowiadający za jego płynne działanie i moc obliczeniową. Jeśli chcesz mieć najlepsze "serce" - wybierz Intel Core i7-13700K. Nie jest to co prawda flagowiec - tytuł ten otrzymał na rok 2022 model i9-13900K. Co je różni? Core i7-13700K jest tańszy od topowego modelu Alder Lake, a w niektórych grach osiąga on lepsze rezultaty od i9-13900K. Doskonale nadaje się nie tylko do gier, ale i do zadań bardziej zaawansowanych.

Naszą pełną recenzję tego układu znajdziesz na tej stronie.

Najlepszy monitor: Asus ProArt PA348CGV

Fot.: Asus

Asus ProArt PA348CGV nie bierze jeńców i oferuje 34-calowy, szerokokątny ekran o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Zachwyca doskonałym odwzorowaniem barw, jest kompatybilny z formatem HDR-10 i VESA DisplayHDR 400 dla uzyskania jaśniejszych bieli i ciemniejszych czerni, a także zapewnia kilka trybów do szybkiego dostosowania palety kolorów. Doskonale nadaje się dla profesjonalistów, graczy, miłośników dobrego filmu. ASUS QuickFit Plus to inteligentna funkcja, która wyświetla na ekranie siatkę pozwalającą pozycjonować i przeglądać dokumenty w ich rzeczywistej wielkości jeszcze przed wydrukowaniem.

Asus ProArt PA348CGV wspiera Adaptive-Sync oraz FreeSync Premium Pro, a redukcja migotania (Flicker free) i filtr światła niebieskiego pozwalają chronić oczy nawet przy długiej pracy.

Najlepszy dysk SSD: Adata Legend 960

Fot.: ADATA

Adata Legend 960 wykorzystuje w pełni możliwości interfejsu PCIe Gen4x4 (zgodny ze standardem NVMe 1.4), dzięki czemu jest w stanie osiągnąć szybkości odczytu do 7400 MB/s, a zapisu - do 6000 MB/s. Inne modele innych producentów także potrafią do takich dojść, jednak w porównaniu z nimi propozycja Adata jest po prostu tańsza. Czarny radiator z wykończeniem w kolorze brązu i piaskowaną powierzchnią świetnie chłodzi, ponadto - choć to już mniej ważne - estetycznie wygląda.

Niezawodność MTBF dysku SSD Adata Legend 960 szacowana jest na 2 000 000 godzin, a do tego producent dodaje gwarancję na pięć lat. To uczciwy deal.

Najlepsza myszka: HyperX Haste Wireless

Fot.: HyperX

HyperX Haste Wireless to doskonała myszka do e-sportu, pracy biurowej czy po prostu codziennego użytkowania. Korzysta z sensora Pixart PAW3335, który pozwala na osiągnięcie DPI wynoszącego nawet 16 000. Responsywność myszki to zaledwie 1 ms, a ponieważ może działać zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, używasz jej tak, jak Ci to wygodnie. W tym drugim przypadku wbudowany akumulator ma zapewnić aż 100 godzin nieprzerwanego działania. Inne zalety? Teflonowe ślizgacze, obudowa typu "plaster miodu" (HoneyComb), 40 G akceleracji, 1000 Hz Ultrapolling, wbudowana pamięć i żywotność 80 milionów kliknięć.

Sześcioprzyciskowy model HyperX Haste Wireless z pewnością nie zalicza się do najtańszych propozycji na rynku, ale zdecydowanie jest inwestycją na komfort przez wiele miesięcy.