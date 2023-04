W tym roku Samsung będzie rozpieszczać fanów. Ulubiona wersja tabletu Galaxy dostanie większego brata

Galaxy Tab z serii FE to jeden z najbardziej opłacalnych wyborów w świecie tabletów z Androidem. Wygląda na to, że Samsung chce powiększyć wybór w tym segmencie

Coraz więcej mówi się o premierze nadchodzącej nowej generacji tabletów od Samsunga z serii Galaxy Tab S9. Jednakże te modele wcale nie są ulubionymi tabletami firmy - to zaszczytne miejsce zajmuje seria FE, czyli Fan Edition. Koreański producent i w tym segmencie ma zamiar przygotować niespodziankę i dać klientom trochę większy wybór.

Według informacji udostępnionych przez portal Sammobile na podstawie danych znalezionych na platformie testowej Geekbench, Samsung przygotowuje właśnie dwa tablety, których numery modelowe odpowiadają zapowiadanemu Galaxy Tab S9 FE.

Zobacz również:

Co ciekawe, te dwa modele mają różnić się od siebie nie tylko potencjalną ilością RAMu lub pamięci wewnętrznej, czego moglibyśmy się spodziewać. Według danych na platformie testowej będą to oddzielne wersje z różnymi wielkościami ekranu.

Co ciekawe, najnowsze tablety od firmy będą mocno zbliżone w specyfikacji do najnowszego średniaka od producenta - Samsunga Galaxy A54. Nie powinniśmy więc spodziewać się tak rewelacyjnych osiągów, jak Snapdragon 8 Gen 2, który znajduje się we flagowych konstrukcjach firmy, ale jednak powinien to być kompetentny sprzęt ze sporym zapasem mocy.

Na tę chwilę poza niesprecyzowaną różnicą w wielkościach ekranu, zaprezentowane benchmarki sugerują jeszcze jedną różnicę pomiędzy dwoma wersjami - dostępną ilość RAMu. Możemy się spodziewać, że większy wariant otrzyma większą ilość pamięci - ma to być 8 GB, podczas gdy mniejszy wariant otrzyma jej jedynie 6 GB.

Nie wiemy jeszcze, kiedy spodziewać się premiery tych urządzeń, jednak z pewnością nastąpi ona już po wprowadzeniu na rynek serii Tab S9, a to z kolei stanie się zapewne w sierpniu 2023.