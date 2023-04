W tym sklepie znajdziesz wyjątkowe przeceny na AGD przed Świętami. Niektóre produkty można kupić o kilka stówek mniej

W jednym z internetowych sklepów można złapać AGD w zdecydowanie niższych cenach. Postanowiłam sprawdzić, co warto kupić taniej.

W sklepie Morele można trafić na spore promocje na wybrane urządzenia. Wśród przecenionych produktów znajdziemy laptopy, monitory, komputery, akcesoria gamingowe, sprzęt RTV oraz urządzenia do domu. Ja postanowiłam przedstawić kilka najbardziej atrakcyjnych promocji w kategorii AGD. Wybrałam produkty, które aktualnie mają najniższą cenę.

Aby skorzystać z rabatu, należy użyć kodu: AGD23

Robot kuchenny Bosch MC812M865

To robot kuchenny wyposażony w szereg akcesoriów, które sprawdzą się podczas przygotowywania praktycznie wszystkich świątecznych potraw. Do dyspozycji mamy nakładki umożliwiające krojenie na plastry, tarcie warzyw, rozdrabnianie, mieszanie czy zagniatanie ciasta. Do tego jest też dołączony blender kielichowy o pojemności 1,5 l. Misa robocza ma 3,9 l. Urządzenie dysponuje mocą 1250 W

Cena z kodem: 929 zł - przejdź do sklepu

Robot planetarny Bosch MUM52120

Warto też rzucić okiem na nieco tańszy wariant robota kuchennego Bosch. Urządzenie posiada nieco mniejszą moc działania, bo 700 W, ale nadal wydaje się bardzo funkcjonalne. W zestawie znajdziemy blender kielichowy (o pojemności 1,25 l), nakładki do tarcia warzyw, rozdrabniania, mieszania oraz zagniatania ciasta, a także końcówkę do ubijania piany. Pojemność misy jest taka sama jak w wyżej opisanym sprzęcie - 3,9 l.

Cena z kodem: 729 zł - przejdź do sklepu

Ekspres na kapsułki DeLonghi Lattissima One (EN510.B)

Po intensywnej pracy w kuchni przyda się relaks w filiżanką aromatycznej kawy. Aby przygotować ją szybko, sprawnie i smacznie warto pomyśleć o zakupie odpowiedniego ekspresu. DeLonghi Lattissima One to ekspres kapsułkowy o ciśnieniu 19 barów i mocy 1400 W. Oferuje możliwość przygotowania kawy z mlekiem, dzięki wbudowanemu spieniaczowi. Możemy decydować o wielkości kawy. Warto jednak wiedzieć, że urządzenie jest kompatybilne wyłącznie z kapsułkami Nespresso.

Cena z kodem: 889 zł - przejdź do sklepu

Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Evo ECAM 290.31.SB

A jeśli chcecie poczuć smak kawy jak z prawdziwej kawiarni, warto zainwestować w nieco droższy sprzęt, szczególnie jeśli jest okazja kupić go znacznie taniej. DeLonghi Magnifica Evo to ekspres ciśnieniowy dysponujący mocą 1500 W i ciśnieniem 15 barów. Urządzenie posiada wiele różnych funkcji, w tym możliwość przygotowywania kaw ze spienionym mlekiem (posiada wbudowany spieniacz). Ekspres został wyposażony w młynek do kawy z możliwością regulacji grubości mielenia ziaren. Łatwą i intuicyjną obsługę zapewnia dotykowy panel sterowania.

Cena z kodem: 1499 zł - przejdź do sklepu

