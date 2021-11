W zimie odświeżone GeForce RTX 2060, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080?

Czy wkrótce do sprzedaży trafi nowa partia ulepszonych kart Nvidii?

Na Twitterze pojawiła się informacja (jej autorem jest @hongxing2020) o odświeżonych modelach GeForce RTX 2060, RTX 3070 Ti oraz RTX 3080, które są ponoć na horyzoncie. Odświeżenie wiąże się oczywiście z ich podrasowaniem, dzięki czemu staną jeszcze lepsze, niż dotąd. A co konkretnie się zmieni? Jak donosi przeciek, RTX 2060 oraz RTX 3070 Ti otrzymają więcej pamięci - w przypadku pierwszego układu będzie to 12 GB, przy drugim - 16 GB. Oznacza to w praktyce podwojenie ilości pamięci w obu przypadkach. A co z RTX 3080? Tutaj pamięć również zostanie zwiększona, ale "tylko" do 12 GB, czyli będzie mieć tyle samo, co model Ti.

Według @hongxing2020 RTX 2060 w nowej wersji będzie dostępne już 7 grudnia, a RTX 3070 Ti i RTX 3080 pojawi się na początku przyszłego roku, około 11 stycznia. Oczywiście jest to przeciek i nikt nie mówi, że tak na pewno będzie, jednak biorąc pod uwagę duże zainteresowanie kartami RTX oraz dopiero mgliste plany związane z rodziną RTX 40, takie rozwiązanie miałoby sens. Ponadto Nvidia miałaby kolejnych rywali dla Radeon RX 6000 i nadchodzącej karty IntelArc. Na razie jednak sama Nvidia na ten temat milczy.

Źródło: Tom's Hardware