WRC - Codemasters z licencją rajdowych mistrzostw świata

Studio Codemasters pochwaliło się dzisiaj, że nabyło prawa do tworzenia gier na licencji WRC. Niestety, na pierwszą produkcję "Mistrzów Kodu" przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat.

Studio Codemasters od lat specjalizuje się w grach poświęconych sportom motorowym. W ostatnich latach, brytyjski zespół skupiony jest na rozwijaniu serii F1 oraz DIRT. Jak się jednak właśnie dowiedzieliśmy, do tego grona dołączy seria WRC. Niestety, sympatycy twórczości "Mistrzów Kodu" będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Licencja, którą właśnie nabył deweloper, zacznie obowiązywać dopiero od 2023 roku.

Obecnie nad grami z serii WRC czuwa francuskie studio Kylotonn, za którym stoi tamtejszy wydawca Bigben Interactive. Właśnie trwają przygotowania do premiery WRC 9, a potwierdzono już, że Francuzi przygotują również WRC 10 i 11.

Na pierwszą grę, bazującą na licencji rajdowych mistrzostw świata od Codemasters, przyjdzie nam zatem poczekać jeszcze trzy lata. Co ciekawe, dla brytyjskiego studia jest to powrót do WRC po blisko dwóch dekadach. Ostatnia gra zespołu, która korzystała z oficjalnej licencji, to Colin McRae Rally 3 z 2003 roku.

Na mocy podpisanej właśnie umowy, studio Codemasters będzie mogło nie tylko tworzyć gry w oparciu o markę WRC, ale również organizować oficjalne turnieje e-sportowe powiązane z rajdowymi mistrzostwami świata we wszystkich kategoriach, a więc także WRC 2, WRC 3 oraz Junior WRC.

źródło: videogameschronicle.com