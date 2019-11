WT: Social - sieć społecznościowa współtwórcy Wikipedii

Sieć społecznościowa jednego ze współtwórców Wikipedii nazwana została WT: Social - "WT" jest skrótem od "WikiTribune". Ma zdecydowanie różnić się od innych.

Wikipedia jest jednym z najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych świata. Stanowi dla wielu osób kopalnię tematów, udostępniając olbrzymie pokłady wiedzy całkowicie za darmo. Jeden z jej założycieli, Jimmy Wales, rozpoczął tworzenie własnej sieci społecznościowej, w której użytkownik nie będzie traktowany jak klient, któremu trzeba wcisnąć produkt za pomocą nachalnych reklam i na inne sposoby. W WT: Social nie ma reklam, są zamiast tego prośby o dotację - 12,99 USD za miesiąc lub okrągłe 100 USD za cały rok użytkowania serwisu. Nie jest to miejsce, gdzie można wstawiać zdjęcia swoich kotów czy selfie z łazienki. Mamy tu za to grupy tematyczne, na których można rozmawiać o wszystkim - zaczynając od traumatycznych wspomnień z molestowania jako dziecko, kończąc na grach wideo - a także newsy, w których autentyczność doniesień ma być starannie sprawdzana.

To właśnie WikiTribune było projektem, który miał za zadanie dostarczać sprawdzone informacje. Nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem i znikł, a Wales na bazie poprzednich doświadczeń startuje na nowo - mając nadzieję na sukces. Aktualnie w WT: Social zarejestrowano ok. 50 tysięcy kont. Zapisać może się każdy - to nic nie kosztuje. Jednak jeśli chcesz mieć dostęp do treści, a nie chcesz płacić, trafiasz na listę oczekujących. Potrafi być ona naprawdę duża - przykład poniżej.

No cóż - kolejne miesiące pokażą, czy projekt ma szanse powodzenie, czy też okaże się kolejnym niewypałem.