WWDC 2019: czego możemy spodziewać się po czerwcowej konferencji Apple?

Apple organizuje kilka wydarzeń w ciągu roku, ale dwa z nich są szczególnie ważne dla całej branży nowych technologii. Niezależnie od tego, czy lubimy Apple czy też nie to jest ono jednym z najważniejszych graczy w dziedzinie elektroniki użytkowej. Dwa razy w roku - w czerwcu oraz we wrześniu wszyscy ze skupieniem czekają na nowości, jakie zaprezentuje Apple.Światowa Konferencja Deweloperów (WWDC) jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest dla programistów i deweloperów, którzy tworzą aplikacje na urządzenia Apple. Nie oznacza to jednak, że dla zwykłego użytkownika wydarzenie to nie ma nic do zaoferowania. Jest wręcz przeciwnie. To właśnie na WWDC Apple prezentuje nowe odsłony systemów operacyjnych, które w ciągu lata są testowane, a jesienią trafiają jako aktualizacja na miliony urządzeń. Drugie wydarzenie to premiera nowych modeli iPhone'a we wrześniu. To właśnie po niej udostępniane są oficjalne stabilne wydania nowych usług zaprezentowanych w czerwcu na WWDC. W kwestii dat Apple jest dosyć przewidywalne i w tym roku po raz kolejny juz z rzędu znowu czekają nas wydarzenia przed oraz po wakacjach.

WWDC koncentruje się na interaktywnych sesjach dla programistów, ale kilkudniowy event rozpoczyna się prezentacją otwierającą. To właśnie na niej kadra kierownicza Apple zapowiada nadchodzące systemy operacyjne oraz ujawnia nowe produkty i usługi.

W poniższym artykule gromadzimy wszystkie informacje na temat spodziewanych w tym roku nowości. Oficjalnie wszystkiego dowiemy już w poniedziałek 3 czerwca po godzinie 19:00.

Najnowsze informacje wskazują, że iTunes może odejść na emeryturę jesienią tego roku po udostępnieniu nowych systemów operacyjnych. Informacja ta została przekazana przez Bloomberga.

Jak oglądać transmisję z WWDC 2019?

Tak, jak już wspominaliśmy wszystkie nowości są prezentowane na przemówieniu, które inauguruje coroczną konferencję WWDC. W tym roku stanie się to 3 czerwca o godzinie 10:00 czasu pacyficznego (19:00 czasu lokalnego w Polsce).

Będziesz mógł oglądać na żywo transmisję online z Kalifornii na komputerze Mac, telefonie iPhone, iPad, iPod touch oraz na komputerze Windows 10, ale tylko i wyłącznie przy pomocy przeglądarki Microsoft Edge. Jeżeli posiadasz Apple TV możesz za jego pomocą oglądać streaming przy pomocy aplikacji Events.

Aby oglądać przemówienie inauguracyjne nie potrzebujesz rejestrować się przy użyciu Apple ID.

iOS 13

Dla większości użytkowników najważniejszymi nowościami są zawsze te, które pojawiają się w następnej wersji iOS. System ten jest użytkowany na ponad miliardzie urządzeń codziennie i jest zdecydowanie najpopularniejszym systemem operacyjnym z Cupertino, a także jednym z najbardziej popularnych konsumenckich systemów operacyjnych na świecie.

Co roku przed WWDC cały internet rozpisuje się o domniemanych nowościach, jakie pojawią się w kolejnym wydaniu systemu iOS. Nie inaczej jest również w tym roku. Często większość z informacji przekazanych przez wiarygodne źródła takie, jak Bloomberg, czy Mark Gurman potwierdzają się i Apple faktycznie prezentuje funkcje, o których wiedzieliśmy już wcześniej, ale nie brakuje również takich nowości, o których nikt nie myślał.

Oto, jakich nowych funkcji oczekujemy od iOS 13:

Tryb ciemny

Przebudowane i z modernizowane aplikacje Zdrowie, Przypomnienia, Znajdź znajomych i inne

Zaktualizowane iMessage

Nowe Mapy

Ulepszona kontrola rodzicielska

Nowe tryby uśpienia urządzenia

Zmiany w obrębie CarPlay (w tym przypadku oczekujemy zupełnie nowego interfejsu)

Ulepszenia dla iPad'a

Obsługa myszy

Przebudowany system zarządzania plikami

Split View na iPhone

Lepsza obsługa i zarządzanie głośnikami HomePod

Ulepszenia dla programistów - modyfikacja ARKit, zwiększenie możliwości wykorzystania NFC, SiriKit

macOS 10.15

macOS 10.15 ma zaoferować wiele nowości. To może być wielki rok dla komputerów Mac. Apple ujawniło już część planów dotyczących projektu Marzipan, który ma umożliwić łatwe tworzenie aplikacji na komputery Mac poprzez przeportowanie istniejących już aplikacji z systemu iOS. Na dodatek Apple może zaprezentować UIKit, który pozwoli programistom na tworzenie aplikacji na obie platformy jednocześnie.

Po raz kolejny Apple ma odświeżyć część aplikacji systemowych. W tym roku oczekujemy zobaczyć nowe aplikacje: News, Home, Dyktafon, Notatki Głosowe, Giełda.

Nie znamy jeszcze oficjalnej nazwy nowego systemu, ale wiadome jest że zostanie on nazwany na cześć jakiegoś charakterystycznego miejsca w Kalifornii. Apple od kilku lat stosuje ten system nazewnictwa i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Ostatnie informacje głoszą, jakoby firma Apple planowała wysłać aplikację iTunes na emeryturę. Uważamy, że to dobra decyzja. Obecnie coraz mniej osób korzysta z tego odtwarzacza multimedialnego, a zdecydowana większość użytkowników wykorzystuje go jedynie do tworzenia kopii zapasowych urządzeń z systemem iOS oraz przegrywania plików pomiędzy urządzeniem mobilnym, a komputerem.

Jeżeli Apple faktycznie zdecyduje się na usunięcie iTunes prawdopodobnie zobaczymy oddzielne aplikacje Apple Music, TV oraz Podcasts.

Odkładamy jednak na bok wszystkie nowości, ponieważ wprowadzenie technologii o kryptonimie Marzipan do systemu macOS będzie prawdziwą rewolucją, jakiej komputery Mac nie widziały od kilku lat. Apple ma pozwolić programistom łatwo zamieniać istniejące na iOS aplikacjetak, aby można było je uruchamiać na komputerach Mac z systemem macOS. Może to spowodować prawdziwy wysyp różnego rodzaju aplikacji na komputery od Apple. Możliwość korzystania z ulubionych aplikacji znanych z iPhone'a lub iPad'a na większym ekranie może skutecznie zwiększyć sprzedaż komputerów Mac. Nie wiemy dokładnie jak wyglądać ma cały proces dostosowania aplikacji, ponieważ musimy pamiętać, że żaden komputer Mac nie posiada dotykowego ekranu, a cały system przystosowany jest jedynie do obsługi za pomocą myszy/gładzika oraz klawiatury.

Plotki głoszą również, że macOS 10.15 pozwoli Ci na wykorzystanie iPad'a jako drugiego wyświetlacza. Możliwe również, że Siri na komputerach uzyska możliwość ustawiania alarmów i timerów. W internecie piszę się również o całkowitym przebudowaniu iMessage tak, aby komputery Mac obsługiwały funkcje znane z urządzeń mobilnych.

Koniec iTunes?

Raport opublikowany na kilka dni przed WWDC przez Marka Gurmana z Bloomberga podsumowuje, jakich nowości możemy się spodziewać 3 czerwca. Zawiera wszystkie informacje, o których już wiedzieliśmy, ale Mark Gurman wspomina również, że Apple może porzucić iTunes.

Oto fragment raportu:

"iTunes to sposób, w jaki użytkownicy Apple słuchają muzyki, oglądają filmy i programy telewizyjne, słuchają podcastów i zarządzają swoimi urządzeniami od prawie dwóch dekad. W tym roku, Apple jest wreszcie gotowe, aby przejść do nowej ery. Firma wprowadzi na rynek trio nowych aplikacji dla komputerów Mac - Muzyka, TV i Podcasts, które zastąpią iTunes. Odpowiada to strategii Apple w zakresie aplikacji multimedialnych na urządzeniach iPhone i iPad. Bez aplikacji iTunes klienci będą mogli zarządzać swoimi gadżetami Apple z systemem iOS za pośrednictwem aplikacji Muzyka."

Wcześniejsze informacje wskazywały, że iTunes nadal będzie wspierany i zaoferuje możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz umożliwi zakupy aplikacji na te urządzenia. Jesteśmy w stanie uwierzyć, że Apple porzuci iTunes. Jako wieloletni użytkownik sprzętów z Cupertino nie pamiętam, kiedy ostatni raz uruchomiłem iTunes. Na pewno nie zrobiłem tego w tym roku.

Apple Arcade i Apple TV+

W marcu bieżącego roku Apple zorganizowało specjalną konferencję poświęconą nowym usługom, które zadebiutują w najbliższym czasie (jesienią). Apple Arcade to usługa, która użytkownikom urządzeń mobilnych z systemem iOS oraz komputerów Mac ma zapewnić dostęp do wielu ekskluzywnych gier, a to wszystko za pośrednictwem comiesięcznej subskrypcji. Nowe gry będą prawdopodobnie tworzone przy użyciu UIKit, który zaoferuje nowe możliwości wraz z systemami iOS 13 oraz macOS 10.15.

Apple TV+ to kolejna usługa, która również została zaprezentowana w marcu. Apple na WWDC prawdopodobnie nie będzie się na niej skupiał, ale przedstawi nowe aplikacje, które umożliwią do niej dostęp.

Siri

Siri to inteligentny asystent głosowy od Apple. Pierwszy raz został on zaimplementowany niespełna 8 lat temu w 2011 roku przy okazji premiery iPhone'a 4s - pierwszego telefonu Apple z dwurdzeniowym procesorem. Niestety, ale Apple zaniedbało rozwój tego rozwiązania. Siri w 2019 roku zachowuje się niewiele lepiej niż podczas premiery. W stosunku do Asystenta Google, który został zaprezentowany późnej Siri posiada wiele ograniczeń. Pomijamy już sam fakt, że Asystent Google dostępny jest w języku polskim, a Siri jedynie w języku angielskim. Na dodatek rozwiązanie Apple jest dosyć wybredne w kwestii wymowy, co powoduje dodatkowe komplikacje.

Nie słyszeliśmy zbyt wielu informacji na temat nowości, jakie mają zostać zaimplementowane do Siri. W internecie piszę się, że Siri na komputerach ma zaoferować możliwość ustawiania timerów oraz alarmów, a także ma uzyskać dostęp do większej ilości informacji. Apple ma zaprezentować nowy freamwork SiriKit, który ma umożliwić lepsze wykorzystanie asystenta głosowego. Mamy nadzieje, że w tym roku firma z Cupertino przyłożyła się i zobaczymy znaczne ulepszenia w kontekście Siri.

Mac Pro i nowy monitor

Po raz pierwszy informacje, że Apple pracuje nad nowym komputerem Mac usłyszeliśmy jeszcze w 2017 roku. W zeszłym roku Apple potwierdziło między wierszami, że przygotowuje się do wprowadzenia na rynek zupełnie nowego Mac'a Pro w 2019 roku. WWDC 2019 to idealny moment na prezentacje zupełnie nowej stacji roboczej dla profesjonalistów. Razem z nowym komputerem prawdopodobnie zobaczymy także monitor.

W chwili obecnej nie znamy za dużo szczegółów na temat nowego komputera od Apple. Wiemy na pewno, że firma jest świadoma, że poprzedni projekt, którego wygląd przypomina kosz na śmieci nie sprawdził się. Klientom nie spodobała się nowa obudowa, która uniemożliwiła montaż dodatkowych dysków wewnątrz komputera. Nowy Mac Pro powinien być trochę bardziej konserwatywny w tym względzie i upodobnić się do klasycznych pecetów. Oczekujemy również większej modułowości, jaką znaliśmy z modeli sprzed 2013 roku.

W kwestii nowego wyświetlacza najnowsze plotki sugerują, że Apple planuje wprowadzi na rynek monitor o przekątnej 31,6 cala z szerokim współczynnikiem proporcji. Ma on zaoferować rozdzielczość 6K. Mówi się także o specjalnej konstrukcji mini-LED, która ma zaoferować cechy znane z ekranów OLED, a jednocześnie być tańsza w produkcji. Nowy monitor ma posiadać wyjątkowo szeroką gamę kolorów.

Nowy 16 calowy MacBook Pro

Apple niedawno zaktualizował 13 i 15 calowe modele MacBook'a Pro o procesory Intel kolejnych generacji więc prawdopodobieństwo wprowadzenia na rynek nowego MacBook'a Pro z 16 calowym ekranem jest mniejsze, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jeżeli firma nadal planuje uruchomienie produkcji nowego laptopa prawdopodobnie zostanie on zaprezentowany na targach WWDC.

Co prawda nowe laptopy MacBook Pro otrzymały jedynie nowe procesory i na tym wszystkie zmiany się zakończyły, ale nie podejrzewamy, żeby Apple planowało odświeżenie laptopów na chwilę przed wprowadzeniem zupełnie nowej konstrukcji.

Jest jednak jedno wyjaśnienie. Nowy 16 calowy MacBook Pro może być tym, czym dla komputerów stacjonarnych jest Mac Pro. Być może Apple chce stworzyć bardzo wydajną mobilną stację roboczą, która będzie pozycjonowana jeszcze wyżej od obecnie produkowanych 15 calowych modeli? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy już 3 czerwca.