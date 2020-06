WWDC 2020 - kiedy, gdzie, jak nowości, jak oglądać [22.06]

Najważniejsza konferencja Apple już 22 czerwca. Informujemy, jak oglądać przemówienie główne oraz jakie nowości zostaną zaprezentowane.

Rok 2020 dobiega do półmetka, a my oczekujemy najważniejszej konferencji programowej firmy Apple.

WWDC 2020

WWDC - Worldwide Developer Conference 2020, czyli światowa konferencja dla deweloperów rozpocznie się już 22 czerwca. Mimo, że wydarzenie dedykowane jest do programistów i deweloperów to jest ono niezwykle ważne dla każdego użytkownika sprzętu Apple. To właśnie na WWDC po raz pierwszy możemy dowiedzieć się informacji o nadchodzących systemach operacyjnych.

Na tegorocznej konferencji zaprezentowane zostaną nowinki z zakresu oprogramowania oraz sprzętu.

Niestety w organizacji WWDC 2020 znacząco przeszkodził wybuch pandemii koronawirusa. Po raz pierwszy w historii Worldwide Developer Conference odbędzie się jako wydarzenie tylko i wyłącznie w sieci. Dotychczas od 2000 do 4000 uczestników z całego świata przybywało do Kalifornii osobiście, aby wziąć udział w licznych warsztatach oraz panelach dyskusyjnych.

W niniejszym artykule zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat tegorocznej imprezy WWDC 2020.

WWDC 2020 - Kiedy rozpoczęcie imprezy?

Konferencja WWDC 2020 trwać będzie łącznie przez pięć dni. Dla nas najważniejszy będzie pierwszy dzień konferencji, a koniecznie przemówienie początkowe - Keynote, które rozpocznie cykl wszystkich spotkań organizowanych w ramach WWDC 2020.

WWDC 2019

WWDC 2020 startuje w poniedziałek 22 czerwca 2020 roku o godzinie 9 czasu PDT (18:00 czasu lokalnego w Polsce). Wydarzenie zakończy się w piątek 26 czerwca 2020 roku w godzinach popołudniowych czasu lokalnego (noc w Polsce).

WWDC 2020 - Gdzie odbędzie się impreza?

W tym roku wyjątkowo WWDC odbędzie się tylko i wyłącznie wirtualnie. Apple nie zdecydowało się na zorganizowanie klasycznej konferencji w San Jose.

WWDC 2020 - Jak oglądać?

Konferencję WWDC 2020 obejrzymy w różnych miejscach. Stream na żywo znajdziemy na oficjalnym profilu Apple na YouTube, za pośrednictwem Apple TV na urządzeniach Apple TV oraz kompatybilnych telewizorach, w aplikacji Apple Developer, a także na stronie Apple.

WWDC 2020 - Jakie nowości?

Na WWDC 2020 zostaną zaprezentowane nowe wersje systemów operacyjnych oraz możliwe, że nowe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Oto, czego możemy się spodziewać.

iOS 14 i iPadOS 14

Najważniejszymi nowościami na WWDC 2020 będą oczywiście nowe wersje systemów operacyjnych, które napędzają miliony iPhonów oraz iPadów na całym świecie.

W sieci mówi się o tym, że iOS 14 i iPadOS 14 zaoferują wiele niewielkich poprawek, które wpłyną na wydajność oraz niezawodność systemu. Wśród nowości pojawić się może także lekkie odświeżenie systemu. Możliwe, że Apple zdecyduje się na wprowadzenie zmian w obrębie ekranu głównego, aby lepiej wykorzystać powierzchnię roboczą iPhonów.

iOS 14 i iPadOS 14 ma być kompatybilny z wszystkimi urządzeniami, które obecnie pracują pod kontrolą iOS 13 i iPadOS 13.

macOS 10.16

Kolejną nowością będzie oczywiście macOS 10.16, który nie posiada jeszcze oficjalnej nazwy. Nowy system operacyjny będzie bezpośrednim następcą macOS 10.15 Catalina. Oprogramowanie prawdopodobnie otrzyma ulepszenia w obrębie rozwiązania Catalyst, które pozwoli na łatwe przenoszenie aplikacji z iOS'a. Oczekuje się także drobnych zmian w wyglądzie oraz wydajności.

macOS Mojave

watchOS 7 oraz tvOS 14

WWDC 2020 to również idealne miejsce na prezentację systemu operacyjnego watchOS 7 dla zegarów Apple Watch. Wśród nowości ma pojawić się znacznie większa niezależność od iPhone'a. Apple położy także nacisk na wydajność oraz funkcje zdrowotne.

Apple Watch Series 5

tvOS 14 zostanie zmodyfikowany tak, aby jeszcze lepiej obsługiwać nową aplikację Apple TV oraz subskrypcję Apple TV+.

Nowe usługi na zasadzie subskrypcji

Apple w zeszłym roku zmieniło nieco swój model biznesowy. Do drogich urządzeń i darmowych systemów operacyjnych dołączyły płatne usługi rozliczane na zasadach subskrypcji. W ten oto sposób powitaliśmy Apple TV+ oraz Apple Arcade, które dołączyły do znanych już Apple Music oraz iCloud.

Bardzo możliwe, że Apple zdecyduje się na dalsze rozszerzenie usług oferowanych w ramach subskrypcji, ale w chwili obecnej brakuje nam szczegółowych informacji.

Pierwszy MacBook z procesorem ARM

O MacBooku z autorskim procesorem ARM oraz całkowitym odcięciu się od Intela mówi się od dobrych kilku lat. Pierwsze plotki pojawiły się już w 2015 roku. Apple prawdopodobnie na WWDC 2020 zaprezentuje platformę deweloperską dla programistów, która pozwoli im przygotować swoje aplikacje dla nowych komputerów. Pierwszy MacBook z układem ARM powinien pojawić się dopiero w 2021 roku.

Przypominamy, że ostatnie komputery Mac z autorskimi układami PowerPC zostały wyprodukowane w 2005 roku.

Zupełnie nowy iMac

Obecnie sprzedawane komputery all-in-one iMac z 2019 roku to rewelacyjne i piekielnie wydajne maszyny, ale niestety ich wygląd odstaje nieco od dzisiejszych standardów. Nic dziwnego - w końcu iMac, jakiego znamy do dziś zadebiutował po raz pierwszy w 2012 roku. Od tego czasu Apple nie zdecydowało się na zmianę designu. W międzyczasie pojawił się jedynie port USB Typu C oraz ekrany Retina.

Pro Display XDR

Nowy iMac ma być podobny do zaprezentowanego niedawno wyświetlacz Pro Display XDR.

Na pokładzie procesory Intel 10 generacji oraz najnowsze układy graficzne Radeon.

Słuchawki AirPods Studio

To kolejny produkt o którym plotkuje się od miesięcy. Słuchawki AirPods Studio uzupełnią gamę modelową autorskich słuchawek AirPods.

AirPods Studio będą pierwszymi słuchawkami nausznymi produkowanymi przez Apple.

Odświeżone Apple TV

W związku z prezentacją nowego Apple TV oraz usługi Apple TV gigant z Cupertino z pewnością myśli o odświeżeniu przestarzałego już nieco Apple TV. Na pokładzie pojawi się nowoczesny procesor A12X albo A12Z, który pozwoli na płynne odtwarzanie wysokiej jakości materiałów w 4K.

Odświeżone iPady

Na WWDC 2020 mogą pojawić się także nowe modele iPad'a. Mówi się o modelu mini 6 oraz Air 4 z procesorem A13. Aktualizacji ma doczekać się także bazowy iPad, który otrzyma większy ekran oraz procesor Apple A12/A13.

Bazowy iPad

