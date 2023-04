WWDC 2023: Wszystko, co musisz wiedzieć o najnowszym wydarzeniu Apple

Omawiamy wszystko, co warto wiedzieć o konferencji deweloperskiej Apple, która odbędzie się w czerwcu tego roku.

Worldwide Developers Conference jest jednym z największych wydarzeń w kalendarzu Apple, zbierając deweloperów z całego świata, aby dowiedzieć się o kolejnych dużych aktualizacjach oprogramowania dla sprzętu tej firmy. Co więcej, możemy również spodziewać się zapowiedzi najnowszych urządzeń, które zostaną wydane w tym roku.

Kiedy odbędzie się WWDC 2023?

Jak potwierdziło Apple w marcu, WWDC 2023 odbędzie się w dniach 5 - 9 czerwca 2023 roku.

Apple potwierdziło również, że będzie gospodarzem w pierwszym dniu konferencji, 5 czerwca, aby oficjalnie ujawnić swoje największe ogłoszenia. W tym roku może to być między innymi bardzo oczekiwany zestaw do AR/VR firmy Apple, iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10, macOS 14 i kilka nowych produktów Mac.

Apple nie potwierdziło jeszcze, o której godzinie odbędzie się to wydarzenie, ale zaktualizujemy ten artykuł o najnowsze informacje, gdy tylko je zdobędziemy.

Gdzie odbędzie się WWDC 2023?

Apple tradycyjnie organizuje WWDC w San Jose w Kalifornii, ale podobnie jak w ciągu ostatnich trzech lat, Apple przeniosło WWDC do Internetu.

Konferencje, które odbędą się podczas WWDC 2023, wraz ze wszystkimi sesjami deweloperskimi, będą dostępne za pośrednictwem livestreamu - chociaż ten ostatni jest wyłącznym dla płatnych deweloperów.

Podobnie jak w zeszłym roku, niewielka liczba deweloperów i studentów może oglądać konferencję w Apple Park w tym dniu. Specjalne całodniowe wydarzenie pozwoli wybranym osobom obejrzeć keynote i filmy Platforms State of the Union w Apple HQ wraz z inżynierami Apple i ekspertami.

Co Apple ogłosi na WWDC 2023?

Wielkie pytanie brzmi, co Apple ogłosi podczas swojego keynote otwierającego WWDC 2023? Nie jest tajemnicą, że Apple ma tendencję do prezentowania kolejnych dużych aktualizacji dla swoich różnych systemów operacyjnych, ale możemy zobaczyć też premiery sprzętowe w tym roku - w tym jeden bardzo oczekiwany produkt....

Apple AR/VR

Według Bloomberga, długo oczekiwany headset AR/VR firmy Apple może zostać zaprezentowany na WWDC 2023.

Plotki na temat tego nowego zestawu sugerują, że może on nosić nazwę Apple Reality Pro i kosztować około 3000 dolarów (około 13 000 zł). Przecieki sugerują również, że będzie on wyposażony w interfejs 3D, który jest prawie identyczny z interfejsem iPhone'a lub iPada, ma podobny design do Meta Quest 2, wyposażony w dwa chipy zaprojektowane przez Apple i zawiera wyświetlacze 8K.

Może również zawierać technologię śledzącą ruch oczu, więc mógłby renderować wysokiej jakości grafikę tylko tam, gdzie aktualnie skierowany jest wzrok użytkownika.

iOS 17

iOS 17 będzie prawdopodobnie kolejnym dużym ogłoszeniem podczas tego wydarzenia. Mark Gurman twierdził, że ta aktualizacja przyniesie niektóre z "najbardziej pożądanych funkcji" dla użytkowników iPhone'a.

Niektóre z tych funkcji obejmują wsparcie dla sideloadingu i alternatywnych sklepów z aplikacjami, nowe doświadczenie CarPlay, ulepszenia Siri i więcej. Oczywiście, to wszystko są spekulacje w tym momencie.

iPadOS 17

iPadOS 17 to kolejna aktualizacja, którą niemal na pewno zobaczymy na WWDC 2023. Podobnie jak iOS 17, istnieją plotki, że będzie ona zawierać sklepy z aplikacjami firm trzecich, a także ulepszenia do aplikacji i układów ekranu głównego.

Porta iMore spekuluje, że Apple może wprowadzić ekran blokady z iOS do iPadOS, pozwalając użytkownikom na więcej kreatywności i dostosowania go pod siebie.

tvOS 17, watchOS 10 i macOS 14

Jest też bardzo prawdopodobne, że na WWDC 2023 poznamy pierwsze spojrzenie na macOS 14, tvOS 17 i watchOS 10 - ale Apple do tej pory udawało się powstrzymywać przecieki na ten temat.

Mac Pro i MacBook Air 15

Pojawiły się też plotki o nowym, najwyższej klasy komputerze stacjonarnym Mac wprowadzanym na rynek w tym roku, więc WWDC byłoby dobrym miejscem na jego ogłoszenie. Oczekuje się, że będzie on obsługiwał nowy dedykowany chipset Apple, a także odnowioną konstrukcję.

Ponadto ludzie wierzą, że 15-calowy MacBook Air może powrócić w tym roku, który może posiadać chip Apple M2.