WWW obchodzi dzisiaj 30 urodziny!

Trzy dekady internetu starczyły, aby na świecie zmieniło się niemal wszystko - od sposobu i szybkości komunikacji zaczynając, na udostępnianiu wiedzy kończąc. Nie byłoby to możliwe gdyby nie jeden człowiek - Tim Berners-Lee.

Twórca standardu WWW, Tim Berners-Lee, 30. rocznicę swego wynalazku wystosował list otwarty, w którym przestrzega przed nadużyciami z nim związanymi.

Tim Berners-Lee

Ale najpierw tło historyczne: 12 marca 1989 WWW zostało zaprojektowane w genewskim centrum odkryć CERN. Internet już wówczas istniał i miał około miliona użytkowników na całym świecie. Jednak jego zasięg był ograniczony wyłącznie do instytucji naukowych i akademickich, a służył głównie wymianie e-maili. Dzielenie się w ten sposób dokumentami i informacjami z większą ilością osób było dość męczące. Potrzebne było skuteczne rozwiązanie tego problemu, do którego zaangażowano profesjonalistów z całego świata, zaś oni z kolei testowali różne komputery, programy i nośniki mediów. Jedną z przeszkód były różnego formaty plików, jakimi posługiwano się w placówkach - to często sprawiało, że wymiana danych była niemożliwa. Brytyjczyk Tim Berners-Lee, pracujący jako konsultant do spraw oprogramowania w CERN, dołączył do grona osób starających się znaleźć sposób na to, aby umożliwić dostęp do informacji szerokiemu gronu odbiorców. W 1989 zgłosił swoim przełożonym chęć stworzenia systemu dokumentów, które będą się wzajemnie łączyć poprzez linki, a ponieważ zostaną umieszczone na serwerach, dostęp do nich ma być możliwy w każdej chwili. I tak narodziły się podstawowe zasady sieci WWW.

Komputer NeXT, na którym Tim Berners-Lee stworzył internet Źródło: Google Arts&Culture

W kolejnych miesiącach Berners-Lee pracował nad pierwszą przeglądarką - WorldWideWeb, a także językiem HTML do tworzenia stron internetowych i protokołem HTT, umożliwiającym komputerom wyświetlanie stron umieszczonych na serwerach. Jednak nie opatentował swoich prac, ale zdecydował się rozpowszechnić je za darmo - co zrobił za pośrednictwem CERN w 1993 roku - aby wspólnymi siłami przyśpieszyć rozwój sieci. Resztę tej historii - oraz dostęp do pierwotnej sieci - znajdziesz w naszych tektach WorldWideWeb: matka wszystkich przeglądarek ponownie dostępna oraz WWW ma 15 lat.

Z okazji rocznic WWW Tim Berners-Lee składał różne, nieraz zaskakujące oświadczenia - na przykład przepraszał za ukośniki w adresach URL. Dziś ostrzega przed nadużywaniem internetu: "Walka o sieć jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach. Dołącz do nas i walcz o niego!" Dotyczy on zagrożeń związanych z próbami kontroli swobodnej wymiany myśli i informacji. Do obchodów XXX-lecia dołączyło się również Google, które wystosowało w tym celu specjalną grafikę, nawiązującą do początków sieci. A my przypominamy, że PC World.pl jest obecny online już od dwudziestu lat!