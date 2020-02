Wacom kolekcjonował dane klientów - firma przeprasza tłumacząc, że użytkownicy mogli wyłączyć stosowną opcję

Wacom nie zaprzecza, ze gromadził dane, ale jednocześnie informuje, że użytkownicy mogli bez problemu wyłączyć stosowną opcję.

Wacom to wysoko wyspecjalizowana firma pochodząca z Japonii. Przedsiębiorstwo powstało niemalże 40 lat i specjalizuje się w produkcji tabletów graficznych oraz urządzeń do cyfrowych podpisów. Z urządzeń japońskiej firmy korzystają zarówno profesjonaliści, jak i spółki państwowe. W Polsce z urządzeń Wacom korzystają między innymi urzędy miejskie, które używają małych tabletów do cyfrowych podpisów elektronicznych.

Źródło: wacm.com

Niedawno okazało się, że Wacom gromadził dane swoich użytkowników. Jeżeli jesteś artystą wykorzystującym tablet graficzny lub pracujesz w urzędzie państwowym istnieje duża doza prawdopodobieństwo, że jednym z Twoich narzędzi pracy jest urządzenie od Wacom'a. Może to być tablet lub rysik, który jak się okazuje gromadzi dane swoich użytkowników.

Zgodnie z raportem i analizą Roberta Heaton'a - inżyniera zajmującego się oprogramowaniem jego tablet wyprodukowany przez Wacom śledzi i rejestruje różne akcje za pomocą swojej aplikacji zainstalowanej na komputerze. Heaton nie uważa, żeby gromadzone dane były wrażliwe oraz szczególnie ważne, ale jednocześnie jest zaniepokojony, że tablet graficzny gromadzi tego typu informacje, które nie są związane z jego wykorzystaniem.

Od czasu ujawnienia faktu, że oprogramowanie niezbędne do pracy urządzeń Wacom gromadzi dane użytkowników firma opublikowała post, w którym oficjalnie przeprasza za brak przejrzystości polityki. Jednocześnie przedstawiciele mocno podkreślają, że użytkownicy mogą zrezygnować z opcji, która pozwala aplikacji Wacom Desktop Center na gromadzenie danych.

Oto część oficjalnego komunikatu prasowego firmy Wacom - "Przepraszamy za wszelkie pomyłki dotyczące gromadzenia danych przez sterownik oprogramowania Wacom oraz za brak jasności co do faktycznie zebranych informacji".

Firma broniła także gromadzenia danych. Według Wacom przyczyniały się one do lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze swoich produktów, co z kolei mogłoby zostać wykorzystane do poprawy działania urządzeń Wacom w przyszłości.

Aby zrezygnować z gromadzenia danych należy wyłączyć wszystkie opcje Wacom Experience w ustawieniach Wacom Desktop Center.

Źródło: ubergizmo.com