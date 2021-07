Wakacje 2021 – wyjazd za granicę bez zaświadczeń. Lista krajów [Aktualizacja 12.07.2021r]

Do części krajów wjedziesz podczas wakacji bez dodatkowych wymogów, jak świadectwo szczepienia czy test na COVID-19. Sprawdź, listę.

Spis treści

Wprowadzanie obostrzeń oraz przepisów pandemicznych leży w kwestii poszczególnych i to wyłączne od ich przedstawicieli zależy, jakie one będą. To samo dotyczy restrykcji, związanych z panującą pandemią COVID-19 oraz nadchodzącymi wakacjami w 2021 roku. W związku z tym, niektóre kraje kierując się bardziej bezpieczeństwem, wymagają spełnienia dodatkowych warunków pobytu.

Do najpopularniejszych i najczęściej spotykanych wymagań należą m.in.:

Negatywny wynik testu na koronawirusa, przeprowadzony w określonym terminie

Konieczność odbycia kwarantanny po przybyciu

Posiadanie zaświadczenia o szczepieniu

Zobacz również:

Są jednak takie obszary i państwa, które do ograniczeń podchodzą znacznie luźniej. Często dla ułatwienia tworząc specjalne zestawienia państw, w stosunku do których łagodzone są powszechne obostrzenia. Do tego stopnia nawet, że nie wymagają spełnienia żadnych warunków. Jeśli więc dodatkowe wymagania wydają się wam uciążliwe i poszukujecie kierunku podróży, gdzie nie będziecie potrzebować żadnych zaświadczeń w związku z Covid, to poniżej znajdziecie listę kilku państw, do których możecie obecnie wjechać z Polski bez przeszkód (oczywiście z wyłączeniem wymagań formalnych, jak choćby paszport).

Możemy jechać na wakacje bez zaświadczeń [Aktualizacja12.07.2021r]

Niemcy – brak kwarantanny i zaświadczeń, chyba że… lecimy samolotem. Wtedy trzeba okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (zrobiony w ciągu ostatnich 48 godzin) lub zaświadczenie o pełnym szczepieniu. Podróżując jednak drogą lądową lub morską, nie są one wymagane.

Chorwacja – od 1 lipca 2021 r można z Polski wjechać do Chorwacji bez dodatkowych utrudnień, ponieważ nasz kraj znajduje się na tzw. zielonej liście Chorwacji. Trzeba będzie jednak na granicy poświadczyć, iż w trakcie podróży nie zatrzymywaliśmy się na terenie państw spoza tej listy.

[Edit:] Chorwacja przywróciła obowiązek spełnienia odpowiednich warunków i posiadania zaświadczeń przy przekraczaniu granicy. Przy wjeździe do kraju należy teraz okazać:

Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu

Zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionek Moderna, Pfizer, AstraZeneca lub Sputnik - co najmniej 22 dni przed przekroczeniem granicy

Zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Negatywny wynik testu PCR (zrobiony w ciągu 72 godzin)

Negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (zrobiony w ciągu 48 godzin)

Pozostałe osoby zostaną skierowane przez straż graniczna na obowiązkową kwarantannę.

Rumunia – nie ma żadnych ograniczeń wjazdu z Polski, bez względu na to, czy jesteśmy zaszczepieni, itp.

Słowenia – teoretycznie do wjazdu nie potrzebujemy żadnych dokumentów, ale do korzystania z tamtejszej infrastruktury obcokrajowcy muszą spełnić poszczególne wymogi, włącznie z posiadaniem negatywnego wyniku testu, więc…

Hiszpania – podobnie, jak w przypadku Chorwacji, Polska znajduje się na zielonej liście Hiszpanii i możemy tam wjechać bez dodatkowej dokumentacji czy kwarantanny, o ile nie przejeżdżaliśmy prze regiony określone, jako niebezpieczne. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że podczas przekraczania granicy zostanie skontrolowany nasz stan zdrowia. W wypadku, jeśli stwierdzona zostanie u nas np. podwyższona temperatura, możemy nie zostać przepuszczeni. Konieczne jest także wcześniejsze wypełnienie formularza, który można pobrać za darmo na stronie www.spth.gob.es. Tam też najdziecie bieżące informacje na temat zasad wjazdu do kraju. Co istotne, Hiszpania weryfikuje swoje dane co tydzień i wstępnie restrykcje nie obowiązują nas do 28 czerwca, potem należy sprawdzić, czy nie uległo to zmianie.

Czechy – również przez czeską granicę możemy swobodnie przejeżdżać w obie strony, nie przejmując się żadnymi ograniczeniami.

[Edit:] Od 9 lipca do Czech wpuszczane są jedynie osoby posiadające aktualny wynik test PCR lub zaświadczenie o pełnym szczepieniu, przy czym druga iniekcja preparatem dwudawkowym (Moderna, Pfizer, AstraZeneca) musi się odbyć powyżej 14 dni od przekroczenia granicy.

Cypr – nie potrzebujemy zaświadczeń, wystarczy, że wypełnimy formularz zdrowotny. Musimy się jednak liczyć z wyrywkową kontrolą temperatury.

Litwa – Nie musimy posiadać dokumentacji, ani przechodzić kwarantanny, ale należy wypełnić formularz dostępny na stronie nvsc.lrv.lt/en

Czarnogóra, Macedonia i Albania – to również kierunki, nie wymagające ograniczeń, izolacji i zaświadczeń podczas podróży z Polski.

Zdrowy rozsądek to podstawa

Choć do poszczególnych państw możemy wjeżdżać bardziej lub mniej swobodnie, to w dobie pandemii powinniśmy jednak przedsięwziąć pewne środki ostrożności. Szczególnie teraz warto więc wykupić ubezpieczenie zdrowotne na czas wyjazdu, dzięki któremu zapewniona zostanie nam opieka zdrowotna również w przypadku zachorowania na COVID-19.

Dobrym pomysłem będzie także dodatkowe zaplecze finansowe. Może się bowiem okazać, że zostanie u nas wykryte zakażenie koronawirusem lub będziemy mieli kontakt z taką osobą. Zostaniemy wtedy natychmiastowo skierowani na izolację i to my sami musimy w takim wypadku zadbać o zakwaterowanie w tym okresie. Oczywiste jest bowiem, że nie będziemy mieli możliwości przemieszczania się i korzystania z jakiegokolwiek transportu w tym czasie, w tym powrotu do Polski.

Pamiętajmy również, że choć przy przekraczaniu granicy z innym państwem nie będzie się od nas wymagać dodatkowych dokumentów związanych z covid, nie oznacza to, że na terenie danego kraju nie obowiązują restrykcje sanitarne. Należy więc wcześniej sprawdzić bieżące przepisy pandemiczne w kraju, do którego się wybieramy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Certyfikat Covidowy

Warto pamiętać, iż już od 1 lipca na terenie Unii Europejskiej respektowane będą certyfikaty covidowe, określane również, jak paszporty covidowe. Będzie je można pobrać w różnych formach całkowicie za darmo i będą one przysługiwać wyłącznie osobom w pełni zaszczepionym, czyli po szczepionce Johnson&Johnson lub dwóch dawkach preparatów firm Moderna, Pfizer czy AstraZeneca. Więcej informacji na ten temat, znajdziecie tutaj.

Sprawdź także:

Covid – gdzie w tym roku jechać na wakacje? Lista "bezpiecznych" państw