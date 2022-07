Wakacje w sieci, czyli Spider-Man wskakuje do Disney+. Filmy o Pajęczaku już w lipcu na platformie!

Lipiec dobiega niemal końca, a Disney+ prezentuje zaskakująca ofertę na drugą połowę wakacji. Już w najbliższych dnia na platformę trafi seria filmów o Spider-Manie! Sprawdźcie, kiedy Pajęczak zagości w serwisie Disneya i które filmy trafią do oferty.

Disney+ coraz bardziej rozpędza się w poszerzaniu usługi na terenie Polski. Właśnie pojawiła się informacja, która z pewnością wywoła entuzjazm wszystkich fanów Marvela: otóż już wkrótce na platformę Disneya trafi aż 8 filmów o przygodach Spider-Mana! Będzie to wspaniała okazja do odświeżenia sobie historii Petera Parkera i przypomnienia, jaką ewolucję przechodził bohater w filmowych adaptacjach komiksów. Do zakładki "Marvel" trafią trzy filmy, w których zagrał Tobey Maguire, dwa z Andrew Garfieldem, dwa z Tomem Hollandem, a także film animowany.

Zapowiedziane 8 filmów na Disney+ trafi już 29 lipca 2022 roku.

Co dokładnie pojawi się na platformie? Sprawdźcie poniższą listę.

Spider-Man (2002)

Debiut pajęczakowatego superbohatera na wielkim ekranie. Peter Parker (Tobey Maguire) to nieporadny nastolatek, który mieszka z ciocią i wujkiem, chodzi do lokalnego liceum i marzy o szkolnej piękności, rudowłosej Mary Jane (Kirsten Dunst). Jego życie zmienia się , gdy podczas szkolnej wycieczki do laboratorium, gryzie go radioaktywny pająk. Chłopak zaczyna mutować, co nieco utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło: gdy miasto zaczyna terroryzować Zielony Goblin (Willem Dafoe), Spider-Man jest jedynym, który może stawić mu czoła.

Spider-Man 2 (2004)

Peter Parker całkiem mocno rozsmakował się w superbohaterskiej robocie. Wciąż musi jednak lawirować między tożsamością ułożonego studenta, a superbohatera brawurowo walczącego ze złem. Tymczasem w mieście pojawia się nowy wróg – szalony doktor Octopus wyposażony w przerażające biomechanicvzne macki. Złoczyńca porywa Mary-Jane, a Peter bez zastanowienia rusza ukochanej na pomoc.

Spider-Man 3 (2007)

Wydaje się, że Peter Parker ma wszystko, o czym marzył: wspaniałą dziewczynę i sławę. Jednak jego szczęście nie trwa długo: w wyniku kontaktu z tajemniczą kosmiczną substancją jego czerwono-niebieski kostium zmienia barwę na podejrzaną, a w mieście pojawiają się nowi wrogowie. Tym razem aż trzech: Sandman, Venom i Nowy Goblin! Co gorsza, Peter musi zmierzyć się ze złem czającym się w nim samym.

Niesamowity Spider-Man (2012)

Nowa odsłona przygód Spider-Mana, z nowym aktorem w roli Pajęczaka. Tym razem Peter przybiera oblicze Andrew Garfielda. Tym razem jego dziewczyna to Gwen Stacy (Emma Stone), która pomaga mu w pokonaniu zmutowanego Jaszczura, czyli doktora Curta Connorsa.

Niesamowity Spider-Man 2 (2014)

Superbohaterskie alter ego staje się dla Petera coraz większym ciężarem. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy w mieście pojawia się Electro (Jamie Foxx) i Harry Osborn (Dane DeHaan). Spider-Man zdaje sobie sprawę, że jego wrogów łączy jedno: OsCorp.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Trzecie wcielenie Petera Parkera, tym razem wykreowane przez Toma Hollanda. Nastoletni chłopak powoli oswaja się ze swoimi mocami, w czym pomaga mu Tony Stark. Choć Peter stara się zachować pozory normalnego życia, spokój nie jest mu dany – na horyzoncie pojawia się bowiem jego arcywróg, czyli Vulture.

Spider-Man Uniwersum (2018)

Kolejna wersja Petera Parkera, ale tym razem... animowana! Miles Morales to zwyczajny chłopiec. Chodzi do szkoły, mierzy się z nastoletnimi problemami i czasem ma naprawdę dość swojego taty. Pewnego dnia odkrywa, że jego życie może być o wiele bardziej skomplikowane. Gdy gryzie go radioaktywny pająk, Miles musi zastąpić tragicznie zmarłego Spider-Mana. Nie ma zbyt wiele czasu na naukę korzystania z mocy, bowiem miastu zagraża złowrogi Kingpin. Na szczęście z pomocą przychodzą mu sojusznicy z innych wymiarów.

Spider-Man: Daleko od domu (2019)

Po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec Gry, Peter wraz z przyjaciółmi wyrusza na zasłużony wypoczynek. Jednak ich podróż po Europie przerywa nie kto inny, jak sam Nick Fury. Okazuje się, że Spider-Man jest niezastąpiony – tym razem Peter musi rozprawić się z "żywiołakami". Pomaga mu w tym Mysterio (Jake Gyllenhaal), jednak wróg, którego Spider-Man musi pokonać jest o wiele bardziej przebiegły niż zwykle.

