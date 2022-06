Wakacje z Larą Croft – 5 najpiękniejszych miejsc, które odwiedziła seksowna pani archeolog

Wakacje tuż-tuż. Zapraszamy więc na podróż śladami Lary Croft po najciekawszych miejscach znanych z gry.

Wakacje coraz bliżej. Postanowiliśmy więc ruszyć śladem Lary Croft, która odwiedza różne ciekawe zakątki świata… Wybraliśmy najciekawsze miejsca, które warto rozważyć, planując tegoroczny urlop.

Wenecja – Miasto Zakochanych

Fot. Wikipedia/Beata Maria Zdyb

Lara Croft odwiedziła Wenecję w grze Tomb Raider II wydanej w 1997 roku, a dodatkowo także w filmie Lara Croft: Tomb Raider z 2001 roku. Słynne włoskie miasto kojarzy nam się przede wszystkim z charakterystycznymi kanałami wodnymi, które brytyjska pani archeolog przemierza motorówką. I choć to miejsce nie zabawiło na długo ani w grze, ani na ekranie – nie mogliśmy nie ująć Miasta Zakochanych w tym zestawieniu. Trudno bowiem o bardziej romantyczne miejsce na świecie.

Wenecja leży w północnym regionie Włoch. Miasto słynie oczywiście z unikalnych kanałów wodnych, którymi gondolierzy przewożą turystów. Na czele oczywiście Canal Grande, który zachwyca wznoszącą się wzdłuż trasy unikalną architekturą.

Jednak zbiorniki wodne to niejedyne atuty tego miejsca. Wśród najbardziej znanych jest oczywiście plac św. Marka. Wznosi się na nim wyjątkowa Bazylika św. Marka, w której możemy podziwiać ołtarz Pala d’ Oro, wykonany ze złota, pełen pereł i drogocennych kamieni szlachetnych.

Oczywiście, zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą liczyć na związane z Wenecją legendy. Jedna z najpopularniejszych dotyczy Mostu Westchnień. Jego nazwa wywodzi się od jęków więźniów, którzy mieli tamtędy podążać na stracenie. Według podań, pocałunek pod tym mostem to przepowiednia dozgonnej miłości. Nic więc dziwnego, że wszystkie przepływające tamtędy pary całują się pod nim.

Paryż – słynne romantyczne miasto

Fot. Wikipedia/Dietmar Rabich

W wirtualnym świecie Lary Croft Paryż pojawił się w 2003 roku, kiedy to wydana została gra Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness. Stolica Francji słynie oczywiście przede wszystkim z wieży Eiffla, która powstała pod koniec XIX w. Co ciekawe, wówczas okrzyknięto ją kontrowersyjnym (a nawet szpecącym miasto) projektem. Kto by pomyślał, że przeszło 100 lat później nowatorska wówczas wieża wciąż będzie najważniejszym symbolem Paryża. Zdjęcie z tą budowlą jest dziś obowiązkowym punktem każdej wycieczki.

Fot. Tomb Raider Fandom

To oczywiście nie koniec tamtejszych atrakcji. Gdy zamieściliśmy już na Instagramie zdjęcie z wieżą Eiffla, możemy udać się na zwiedzanie np. Katedry Notre-Dame (do czasu zakończenia odbudowy gmachu, zwiedzanie jest częściowo wirtualne). Warto zobaczyć też Pola Elizejskie, zbudowany przez Napoleona Łuk Triumfalny oraz Luwr, a także zamieszkiwaną niegdyś przez artystyczną bohemę malowniczą dzielnicę Montmartre. Turystów znużonych całodniowym zwiedzaniem z pewnością zainteresuje też repertuar Moulin Rouge oraz oferta Disneylandu.

Tokio – z Larą Croft w Kraju Kwitnącej Wiśni

Na mapie podróży śladami seksownej pani archeolog nie może zabraknąć stolicy Japonii. W 2006 r. w grze Tomb Raider: Legenda Lara Croft odwiedziła Tokio. To ogromne miasto, które zamieszkuje równie ogromna liczba ludności. Nie dziwi więc, że w mnogości przygotowanych dla turystów atrakcji można się pogubić.

Zwiedzanie warto więc zacząć od wieży widokowej Tokio Skytree, skąd rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na wyjątkową metropolię.

Obowiązkowym punktem wycieczki do stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni jest oczywiście Pałac Cesarski. Zarówno sam budynek, jak i otaczające go ogrody zachwycają turystów z całego świata. Pozostając w klimacie bogatej historii tego miejsca, warto zapoznać się ze zbiorami Edo-Tokio Muzeum. Warto tu wspomnieć, że pierwszy człon nazwy muzeum to pierwotna nazwa miasta, które ok. 150 lat temu przemianowano właśnie na Tokio.Na tokijskiej mapie każdego turysty nie może też zabraknąć najstarszej buddyjskiej świątyni – Senso-ji. Zwiedzający z pewnością docenią unikalną architekturę i klimat tego budynku.

Kornwalia – śladami Króla Artura

Fot. Wikipedia

W Tomb Raider: Legenda, w poszukiwaniu legendarnego grobowca Króla Artura, Lara Croft dociera także do Kornwalii. Jego tropem postanowiliśmy więc podążyć i my. To wyjątkowe hrabstwo, w którym można wypocząć i wyciszyć się. Czekają tam na nas malownicze klify, spokojne łąki i wrzosowiska oraz fale oceanu. Niezależnie od tego, czy wolimy aktywny wypoczynek czy mniejsze tempo – Kornwalia potrafi zachwycić.

Depcząc Larze Croft po piętach warto zajrzeć do zamku Tintagel, w którym – zgodnie z legendą – urodził się sam Król Artur.

Na turystów czekają też porty i wioski rybackie, w których można nie tylko skosztować lokalnych specjałów, ale też poczuć wyjątkowy klimat. Nie można też nie stanąć na najbardziej wysuniętym na południe punkcie Wielkiej Brytanii – Lizard Point. Wielbicieli roślin z pewnością zainteresują natomiast Zaginione Ogrody Heliganu oraz leżący nieopodal Eden – ogrody botaniczne pełne różnorodnych gatunków.

Dolina Królów w Egipcie

Fot. Wikipedia/Przemysław „Blueshade” Idzkiewicz

Egipt pojawia się w przygodach słynnej archeolożki dość często. Nic dziwnego – to wyjątkowy kraj, a jego bogatą historię docenili też twórcy gry. Jednym z najciekawszych w tym kraju punktów jest oczywiście Dolina Królów. Obejmuje ona aż 64 grobowce, w których Egipcjanie chowali swoich zmarłych władców. Lara Croft zjawia się w Dolinie Królów w Tomb Raider: The Last Revelation.

Dolinę Królów kojarzymy dziś jednak przede wszystkim z grobowcem Tutenchamona, odkrytym przez angielskiego archeologa Howarda Cartera.

Grobowce zachwycają naściennymi malowidłami i dekoracjami, ale też potęgą wzniesionych na lewym brzegu Nilu budowli – mastab, piramid i świątyni skalnych.

Będąc na miejscu, koniecznie należy zwiedzić też Dolinę Królowych. W szczególności najpiękniejszy i najokazalszy z tamtejszych grobowców, należący do królowej Nefertari, żony króla Ramzesa II.

Fot. Tomb Raider Fandom

