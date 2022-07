Wakacyjne must-have, czyli sprzęt do rejestrowania wspomnień z RTV Euro AGD

Wybierasz się na wakacje i nie masz odpowiedniego sprzętu? Sprawdzamy, jaki aparat jest najlepszy na wakacje i co jeszcze warto ze sobą zabrać.

Wakacje to czas, kiedy szczególnie zależy nam na kolekcjonowaniu szczęśliwych wspomnień. Przeżycia związane z odwiedzaniem odległych regionów świata czy też radość z poznawania zakątków własnego kraju – w każdym z tych przypadków reguła jest jedna: chcemy dobrze się bawić, a jednocześnie dbamy, by żadne wspomnienie nam nie umknęło.

Co zabrać na wakacje? Jaki aparat warto wziąć na urlop?

Wybierając się na wczasy, warto zadbać o solidny sprzęt, który pozwoli na rejestrację wakacyjnych przeżyć i nie zawiedzie cię niską jakością zdjęć ani filmów. Co będzie przydatne? Jest kilka ciekawych możliwości.

Aparaty cyfrowe. Cechuje je łatwa, intuicyjna obsługa , a często również specjalne tryby, które dzięki wstępnie zaprogramowanym ustawieniom są pomocne w dostosowaniu parametrów do aktualnych potrzeb. Dodatkowym atutem są stosunkowo niewielkie rozmiary , co jest istotne, gdy przed wyjazdem pakujemy walizkę lub plecak.

Cechuje je , a często również specjalne tryby, które dzięki wstępnie zaprogramowanym ustawieniom są pomocne w dostosowaniu parametrów do aktualnych potrzeb. Dodatkowym atutem są , co jest istotne, gdy przed wyjazdem pakujemy walizkę lub plecak. Aparaty natychmiastowe. Przydadzą się, gdy chcemy na bieżąco wywoływać zdjęcia . Funkcja ta bywa pomocna, gdy np. prowadzimy dziennik z wyjazdu lub chcemy od razu obdarować towarzyszy wyprawy wykonanymi zdjęciami.

Przydadzą się, gdy chcemy . Funkcja ta bywa pomocna, gdy np. prowadzimy dziennik z wyjazdu lub chcemy od razu obdarować towarzyszy wyprawy wykonanymi zdjęciami. Aparaty wytrzymałe. Wodo-, kurzo- i wstrząsoodporne sprzęty, które możemy zabrać w nawet ekstremalne warunki , by uwiecznić niecodzienne chwile wyjątkowo aktywnych wczasów.

Wodo-, kurzo- i wstrząsoodporne sprzęty, które , by uwiecznić niecodzienne chwile wyjątkowo aktywnych wczasów. Kamery sportowe. Pozwalają na kręcenie filmów w różnych warunkach . Dzięki wodoodporności możemy zabrać je ze sobą nawet wgłąb morza czy oceanu.

Pozwalają na . Dzięki wodoodporności możemy zabrać je ze sobą nawet wgłąb morza czy oceanu. Statywy i selfie stick. Przydatne nie tylko do selfie, ale i podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych.

Fot. Pexels/Rebeca Gonçalves

Aparat Kodak PixPro FZ152 (czarny)

Rozdzielczość w przypadku tego niewielkich rozmiarów aparatu wynosi 16 Mpix. Urządzenie wyposażono w 15-krotny zoom optyczny. Ogniskowa wynosi tu 24-360 mm. Dodatkowo, aparat charakteryzuje się cyfrową stabilizacją obrazu. Użytkownik ma do dyspozycji funkcje takie, jak technologia rozpoznawania twarzy, technologia wykrywania uśmiechu czy funkcja panoramy. Przy pomocy tego sprzętu możemy też kręcić filmy w rozdzielczości HD.

Aparat kosztuje 759 zł – kupisz tutaj.

Aparat Panasonic Lumix DC-FZ82

Ten hybrydowy aparat wyposażono w szerokokątny obiektyw 20 mm oraz aż 60-krotny zoom. To bardzo uniwersalny sprzęt, posłuży bowiem nie tylko do wykonywania zdjęć, ale i nagrywania filmów – i to w rozdzielczości 4K. Ciekawą opcją jest możliwość nagrania krótkiej sekwencji wideo z 30 klatkami na sekundę, które później można zapisać jako zdjęcia wysokiej rozdzielczości. Aparat ma też funkcję Post Focus, która pozwala na wybór obiektu do wyostrzenia nawet już po wykonaniu zdjęcia. Jego rozdzielczość wynosi 18,1 Mpix, jasność – f/2.8-5.9, a ogniskowa – 20-1200 mm.

Aparat kosztuje 1749 zł – kupisz tutaj.

Aparat EasyPix Aquapix W3048 (żółty)

A może niewielkich rozmiarów aparat wodoodporny? Jest też odporny na kurz oraz wstrząsy. Rozdzielczość tego aparatu wynosi 13 Mpix. Aparat dysponuje 16-krotnym zoomem cyfrowym. Jasność obiektywu wynosi natomiast f/2.2. Aparat ma 4 dostępne tryby: nocny, plaża, portret, sport. Oprócz zdjęć pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Dużym atutem są dwa ekrany, z przodu oraz z tyłu, które podnoszą komfort użytkowania sprzętu.

Aparat kosztuje 479 zł – kupisz tutaj.

Aparat natychmiastowy Fujifilm Instax mini 40

Ten poręczny, funkcjonalny aparat jest tak atrakcyjny wizualnie, że sam może stanowić rekwizyt do zdjęć. Jednak oprócz wyjątkowego retro designu mamy tu szereg innych zalet, na których czele jest oczywiście możliwość natychmiastowego wywołania zdjęcia w formacie karty kredytowej. Urządzenie ma wbudowaną lampę błyskową oraz automatyczny pomiar światła. Co ciekawe, z przodu aparatu znalazło się miejsce na małe lusterko, by ułatwić wykonywanie selfie.

Aparat kosztuje 399 zł – kupisz tutaj.

Kamera sportowa LAMAX W7.1

A może kamera sportowa? Ten model jest wodoodporny, pozwala na nagrywanie filmów w jakości FullHD. Ma 2-calowy dotykowy ekran pozwalający na podgląd tego, co filmujemy, a także drugi, nieco mniejszy wyświetlacz (1,4 cala). Możemy też liczyć na cyfrowy stabilizator obrazu. Dzięki możliwości połączenia za pośrednictwem Wi-Fi, zarejestrowane materiały mogą trafić wprost na twój komputer lub urządzenie mobilne.

Kamera kosztuje 639 zł – kupisz tutaj.

Statyw Hama Star 5

Pomocny, gdy chcemy uwiecznić na zdjęciu wszystkich uczestników wycieczki. Jednak nieodzowny również wtedy, gdy zależy nam na zdjęciach robionych w trudniejszych warunkach, przy słabym oświetleniu. Składa się do kompaktowych rozmiarów, dzięki czemu ma szansę zmieścić się do każdego wakacyjnego bagażu.

Statyw kosztuje 54,99 zł – kupisz tutaj.

Uchwyt do selfie Reinston ESS007 Tripod Selfie Stick

Ten kompaktowy selfie stick ma trzy stopki, dzięki którym może służyć też jako statyw do smartfona. Ma także teleskopową rączkę, pozwalającą na objęcie zasięgiem obiektywu np. większej liczby osób. Długość kijka wynosi 18-70 cm. Ma regulację w zakresie 270 stopni. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth uchwyt jest bezprzewodowy. Sterowanie odbywa się za pomocą specjalnego pilota. Pasuje do smartfonów o przekątnej 4-6 cali.

Uchwyt kosztuje 54,99 zł – kupisz tutaj.

