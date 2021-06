Wakacyjne promocje w Plusie: tańsze smartfony i 150 GB

Specjalna akcja promocyjna w Plusie oferuje klientom darmowy pakiet 150 GB, niższe ceny smartfonów oraz wspaniałe gadżety i bony prezentowe.

Promocje w Plusie

Operator sieci Plus wprowadza darmowy pakiet 150 GB na 3 pełne okresy rozliczeniowe, a także obniża cenę wybranych smartfonów 5G. Ponadto przy zakupie poszczególnych modeli, Plus oferuje supergadżety w prezencie za 1 zł oraz vouchery do sklepów sieci Decathlon.

Dla nowych lub przedłużających umowę klientów abonamentu Plus za min. 49,99 zł, przygotowano wakacyjny prezent: darmowy pakiet 150 GB. Pakiet będzie można włączyć od 21.06.2021 do 30.09.2021, wysyłając bezpłatnego SMS-a pod numer 80123 o treści: 150 GB. Tym samym będą mogły z niego korzystać także osoby, które zdecydują się na któryś z przecenionych modeli obsługujących sieć 5G.

Wśród urządzeń znajdziemy między innymi Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB oraz Oppo A74 5G.

Te dwa modele z 5G dostępne w Plusie na wyłączność, oferowane są na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach.

Cena Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB została obniżona o ponad 200 zł, z 1009 zł na 799 zł. Do tego w ramach promocji klient otrzymuje zegarek Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie za 1 zł.

Plus obniżył także cenę OPPO A74 5G – z 1117 zł na 899 zł. W prezencie klient otrzyma słuchawki OPPO Enco W11 za 1 zł.

Więcej informacji na temat przecenionych smartfonów z dodatkowymi gadżetami na stronie: www.plus.pl/sprzety-bez-kosztow-abonamentu.

Źródło: materiały prasowe