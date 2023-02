Walentynki 2023 – co kupić? Oto moje propozycje!

Czy masz już prezent dla ukochanej osoby? A może by tak coś praktycznego i funkcjonalnego? Oto moje propozycje przydatnych urządzeń AGD, które będą praktycznym i trafionym upominkiem.

Już niebawem Walentynki! Czy masz już przygotowany prezent? Wybór odpowiedniego upominku dla ukochanej osoby bywa kłopotliwy. Mam jednak nadzieję, że to zestawienie funkcjonalnych sprzętów AGD pomoże ci podjąć decyzję. Oto, co wybrałam!

SILVERCREST Robot sprzątający w funkcją czyszczenia na mokro SSWR A1

Pora wyręczyć ukochaną osobę w obowiązkach domowych! A przynajmniej w jednym – w sprzątaniu podłogi. Ten robot odkurzy ją i wymopuje, dzięki czemu użytkownicy zyskają czas na relaks i odpoczynek. Producent zapewnia, że pojemnik na kurz jest łatwy do opróżniania.

Urządzenie ma 6 trybów czyszczenia:

auto – czyszczenie losowe

spot – czyszczenie po spirali z maksymalną siłą ssącą

kąty – czyszczenie po obwodzie pomieszczenia

max – czyszczenie z maksymalną siłą ssania

zaplanowany – czyszczenie z wcześniej ustawionym czasem rozpoczęcia

tryb wycierania – czyszczenie na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry

Kupisz tutaj za 829 zł

Myjka do okien Hobot 298

Mycie okien nie jest najlepszą rozrywką. Dlatego pomyślałam, że – choć jest to dość niecodzienny sprzęt – doskonałym prezentem dla ukochanej osoby byłaby taka automatyczna myjka do okien. Robot sam rozpyla wodę z płynem. Jest ona nebulizowana, co pozwala dokładnie wyczyścić szyby bez powstawania smug. Potrafi zaplanować trasę czyszczenia, by nie pominąć żadnego zabrudzonego fragmentu. Co istotne, urządzenie można połączyć np. ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Tym sposobem telefon staje się pilotem.

SILVERCREST Automat do pasteryzacji SEAD 1800, z wyświetlaczem

To absolutny hit, który pozwoli na dłużej zamknąć smaki lata w słoikach. Urządzenie to służy do pasteryzowania i konserwowania żywności, a także do podgrzewania oraz utrzymywania ciepłych napojów, gulaszu, zup i innych potraw. Idealny do przyrządzania dżemów i innych zapasów na zimę. Ma cyfrowy wyświetlacz, który z pewnością usprawnia obsługę urządzenia. Kocioł ma pojemność 27 litrów. Pomieści 14 słoików w 2 warstwach. Urządzenie oferuje zmienne ustawianie temperatury (od 30 do 100°C) i funkcję timera (od 1 do 120 minut).

Kupisz tutaj za 469 zł

MPM Ekspres przelewowy do kawy MKW-05

Pozostając temacie kuchennego AGD, postanowiłam zaproponować też ciekawy model ekspresu do kawy. Jest to ekspres przelewowy, który pozwala na ustawienie stopnia intensywności kawy, a także na zaprogramowanie timera z funkcją opóźnionego startu. Kawa zaparzona tą metodą z pewnością przypadnie drugiej połówce do gustu! Dzbanek pomieści nawet 15 porcji kawy – w sam raz na spotkanie rodzinne przy kawałku pachnącej szarlotki.

Kupisz tutaj za 169 zł

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Dziś powszechnie już wiadomo, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do rozwoju różnych niebezpiecznych chorób. Dlatego jeśli twój ukochany lub ukochana nie ma jeszcze oczyszczacza powietrza, warto rozważyć zakup i sprezentowanie go z okazji Walentynek. Ten model ma wydajność na poziomie 320 m3/h. Jest przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 m2. Ma czujniki jakości powietrza – wykrywa poziom stężenia pyłów zawieszonych PM 2,5. Wielostopniowa filtracja, na którą składają się filtry HEPA, węglowy i wstępny, pozwala skutecznie oczyścić powietrze w wybranych pomieszczeniach.

Automat do pieczenia chleba

Świeży, ciepły i chrupiący chleb - kto tego nie doceni? Automat do pieczenia chleba Silvercrest SBB 850 E1 to idealna propozycja na każdą okazję. Urządzenia posiada 16 programów 3 poziomy przyrumienienia. Mieszanie, ugniatanie, wyrastanie i pieczenie jest w pełni zautomatyzowane. Upieczemy chleby białe i mieszane razowe, a także słodkie oraz biszkopty. Sprzęt został wyposażony w 60-minutową funkcję podtrzymywania ciepła,# 80-minutowy program ekspresowy (np. do chleba 1500 g), w 15-godzinny timer do opóźnionego pieczenia. Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramowania do 8 własnych przepisów.

Kupisz tutaj za 399 zł

Nawilżacz ewaporacyjny Philips HU4803/01

Nieodpowiedni poziom nawilżenia powietrza może być powodem gorszego samopoczucia oraz wielu problemów zdrowotnych. Taki sprzęt przyda się w każdym mieszkaniu. Jedną z propozycji jest niedrogi nawilżacz ewaporacyjny nawilżacz ewaporacyjny Philips HU4803/01, który najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach nie większych niż 25 mkw. Jak podaje producent, jego wydajność to 220 ml/h. Został wyposażony w w technologię NanoCloud, która umożliwia nawilżenie powietrza przy wykorzystaniu naturalnego procesu parowania. Urządzenie posiada 2-litrowy zbiornik na wodę, higrostat oraz możliwość dobrania odpowiednich ustawień (3 tryby pracy oraz tryb nocny). Do dyspozycji mamy także tryb automatyczny - sprzęt sam dobiera odpowiedni poziom nawilżenia w zależności od panujących w otoczeniu warunków.

Kupisz tutaj za 549 zł

Frytkownica beztłuszczowa Raven EFN002

Smaczne dania, ale z niższą zawartością tłuszczu? Twoja druga połówka na pewno ucieszy się z takiego rozwiązania. W tym przypadku idealnym pomocnikiem okazuje się frytownica niskotłuszczowa Raven EFN002, która umożliwia smażenie, grillowanie i pieczenie gorącym powietrzem. Urządzenie zostało wyposażone w regulację temperatury - w zależności od potrawy można ustawić temperaturę na poziomie od 80 do 200°C. Do dyspozycji mamy 30-minutowy timer oraz w separator, który oddziela od siebie przyrządzane potrawy - to daje możliwość przygotowania dwóch potraw jednocześnie. Deklarowana moc urządzenia to 1300 W.

Kupisz tutaj za 289 zł

