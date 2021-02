Walentynki Netflix 2021 - co obejrzeć?

Szukasz idealnego filmu do obejrzenia na Netflixie w Walentynki? Przygotowaliśmy listę propozycji, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co warto zobaczyć.

Spis treści

Walentynki to czas, który dobrze jest spędzić w miłym towarzystwie przy ciekawym filmie. Czasem jednak trudno jest znaleźć tytuł, który będzie odpowiadał wszystkim, ze względu na różne hobby oraz zainteresowania. Właśnie dlatego stworzyliśmy listę filmów i seriali, na której każdy znajdzie coś dla siebie, od komedii romantycznej, przez fantasy, po melodramat. Z odpowiednio dobraną produkcją Walentynki z pewnością miną Wam w cudownej atmosferze.

Do wszystkich chłopców których kochałam

Zacznijmy od idealnej propozycji na walentynkowe świętowanie. Jeżeli oglądaliście „Do wszystkich chłopców, których kochałam” i ”Do wszystkich chłopców. P.S. Wciąż cię kocham” to nie możecie ominąć filmu „Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze” , który jest trzecią częścią serii. Główną bohaterką wciąż jest Lary Jean, która wraz ze swoim chłopakiem Peterem przygotowują się do rozpoczęcia dorosłego życia. Ukończenie liceum to idealny moment, żeby zastanowić się nad swoimi priorytetami i planami na przyszłość. Sprawy komplikują się, gdy Jean odnajduje dawno zapomniany list miłosny... Premiera trzeciej odsłony serii jest dzisiaj, 12 lutego na platformie Netflix!

Miłość do kwadratu

Jeżeli lubicie humor polskich komedii romantycznych, to idealną pozycją będzie „Miłość do kwadratu” w reżyserii Filipa Zylbera. Film został stworzony we współpracy z Netflixem i swoją premierę miał wczoraj. Fabuła opowiada o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia jej codzienność zmienia się diametralnie, gdy poznaje popularnego flirciarza Enzo. Miedzy dwójka bardzo szybko zaczyna iskrzyć. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka, Wojciech Kalarus, Krzysztof Czeczot, Anna Smołowik i, a jakże, Tomasz Karolak.

Teoria wszystkiego

Tym razem bardziej wymagająca pozycja dla tych, którzy chcą się trochę rozczulić i wzruszyć, a przy okazji poznać historię wielkiego naukowca naszych czasów. Stephen Hawking to postać, którą powinni znać wszyscy. Geniusz, który posiadał wybitny umysł i niezwykle rzadką chorobę, która w pewnym momencie uniemożliwiła mu poruszanie się i komunikację. Jednak nawet ogromne ograniczenia, z którymi się borykał nie przeszkodziły mu w poszukiwaniu teorii wszystkiego. Fabuła filmu opowiada o Stephenie Hawkingu - o jego uczuciu do Jane, rodzinie, rozwoju choroby i karierze naukowca. Warto podkreślić, że produkcja została wyróżniona statuetką Oskara w 2015 roku dla najlepszego aktora pierwszoplanowego - Eddiego Redmayne’go („Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”). Muszę przyznać, że jest to jego absolutnie najlepsza kreacja jaką widziałam i naprawdę szczególnie polecam się z nią zapoznać. U jego boku zobaczymy Felicity Jones („Siedem minut po północy”) i jeżeli lubicie oglądać filmy w oryginalnym języku to z pewnością zachwyci Was jej perfekcyjna brytyjska dykcja. No nic, tylko oglądać (i słuchać)!

Czas na miłość

Czas na propozycję dla tych par, które łączy nie tylko miłość, ale także zamiłowanie do fantasy. „Czas na miłość” to brytyjska komedia romantyczna opowiadająca o miłości i o... czasie. Główny bohater, Tim Lake w dniu 21 urodzin odkrywa, że posiada niezwykłą umiejętność. Okazuje się, że chłopak potrafi podróżować w czasie. Pierwsze co postanawia zrobić wykorzystując nowy talent to znaleźć sobie dziewczynę. Pewnego dnia poznaje Mary, której serce zechce zdobyć. W rolach głównych zobaczymy takich aktorów jak: Bill Nighy („Piraci z Karaibów”), Rachel McAdams („Pamiętnik”) oraz Domhnall Gleeson („Czarne lustro”).

Bridgertonowie

Pierwszy serial w zestawieniu i myślę, że będzie strzałem w dziesiątkę dla tych, co mają przed sobą wizję romantycznego weekendu. Produkcja „Bridgertonowie” swój debiut miała 25 grudnia 2020, ale po dziś dzień bije rekordy oglądalności. Pierwszy sezon serialu składa się z 8 odcinków, więc nie jest wcale długi, a jest tak wciągający, że idzie się z nim uporać za jednym zamachem. Fabuła skupia się głównie na historii Daphne Bridgerton, której zadaniem było znalezienie sobie męża o odpowiednim statusie. Niestety, starszy brat odrzucał każdego potencjalnego kandydata co naraziło dziewczynę na upokorzenie wśród członków londyńskich wyższych sfer. Na szczęście udaje jej się wejść w układ z księciem Hastings, który ma pomóc im obojgu.

Miłość gwarantowana

Kolej na typową komedię romantyczną. Fabuła opowiada o potrzebującej prawniczce, która postanawia przyjąć dobrze płatną sprawę uroczego klienta. Mężczyzna chce pozwać portal randkowy gwarantujący użytkownikom znalezienie miłości. Sprawa szybko nabiera tempa, a pomiędzy Nickiem (Damon Wayans) i Susan (Rachael Leigh Cook) zaczyna budzić się gorące uczucie.

Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek

„Stowarzyszenie miłośników literatury i placka z kartoflanych obierek” to propozycja dla fanów książek, historii i melodramatów, gdyż ten film to połączenie każdej z tych rzeczy. Przede wszystkim, scenariusz został napisany na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Annie Barrows. Historia opowiada o londyńskiej pisarce, która zaprzyjaźnia się z fascynującymi mieszkańcami wyspy Guernsey. Dzięki nim dowiaduje się o klubie czytelniczym, który został założony podczas niemieckiej okupacji.

Sposób na teściową

„Kto ma teściową ten w cyrku się nie śmieje” mówi stare porzekadło. Film „Sposób na teściową” to świetny sposób, by odczarować ten stereotyp i trochę się z niego pośmiać. Fabuła opowiada o młodej dziewczynie, która poznała mężczyznę swoich marzeń. Jego matka jest jednak z piekła rodem i bez większych ceregieli zamierza zniszczyć ich związek. Trafia jednak na godnego siebie przeciwnika, bo Charlie dla miłości jest w stanie zrobić wiele.

The Kissing Booth

Czas na propozycję dla nastolatków! „The Kissing Booth” ma już dwie części i obie są dostępne na platformie Netflix. Fabuła opowiada o nastoletniej Elle, której pierwszy pocałunek prowadzi do zakazanego romansu ze szkolnym przystojniakiem. Niestety, wydarzenia mogą doprowadzić do utraty jej najlepszego przyjaciela. W rolach głównych Jacob Elordi („Euforia”), Joel Courtney („Super 8”) oraz Joey King („The Act”).

Nasze noce

„Nasze noce” to już ostatnia propozycja na naszej liście. Addie i Louis to wdowcy, którzy już dawno mają za sobą najlepsze lata młodości. Żyją sobie spokojnie i statecznie, jednak doskwiera im samotność. Na szczęście znajdują sobie kogoś, kto ich rozumie. Dwójka kochanków nawiązuje niezobowiązującą relację, która daje im to, czego potrzebują: przytulenie, rozmowy i poczucie, że nadal dla kogoś coś znaczą. „Nasze noce” to film, przy którym można uronić niejedną łzę i przy okazji zastanowić się jak dużą wartość ma relacja oparta na wspólnej potrzebie zrozumienia. W rolach głównych: Jane Fonda („Sposób na teściową”) oraz Robert Redford („Żądło”).