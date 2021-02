Walentynki na HBO GO 2021 - co obejrzeć?

Szukasz idealnego filmu do obejrzenia w Walentynki? Przygotowaliśmy listę propozycji dostępnych na platformie HBO GO, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co warto zobaczyć.

Spis treści

W tym roku Walentynki są wyjątkowe, głównie ze względu na pandemię i stale panujące obostrzenia, które nie pozwalają się ruszyć z domu. Co prawda, do kina ani restauracji pójść nie można, jednak pewien substytut tych czynności można zorganizować sobie w domu. Na szczęście istnieje dowóz i platformy VOD takie jak HBO GO, także świętowanie polecamy zacząć od zamówienia pysznego jedzenia i odpalenia któregoś z proponowanych przez nas filmów.

Ona

Pierwszym z proponowanych przez nas filmów to taki łączący w sobie dozę romantyczności oraz science fiction. Tytuł „Ona” w reżyserii Spike Jonze’a został wyróżniony statuetką Oscara oraz Złotym Globem za najlepszy scenariusz oryginalny, co dużo mówi o jakości tej produkcji. Historia opowiada o samotnym pisarzu Theodore, który zakupił nowy system operacyjny. Jego zadaniem ma być spełnianie wszystkich potrzeb użytkownika, również uczuciowych, co skutkuje zaangażowaniem ze strony pisarza. Ta niezwykła historia pokazuje jak wielki wpływ może mieć na nas nowoczesna technologia. Co ciekawe, w roku 2013, kiedy film miał swoją premierę taki scenariusz wydawał się wręcz nieprawdopodobny, a dziś staje się pewnego rodzaju ostrzeżeniem. W roli głównej absolutnie genialny Joaquin Phoenix („Joker”), a w pozostałych: Scarlett Johansson („Historia małżeńska”), Amy Adams („Elegia dla bidoków”), Rooney Mara („Dziewczyna z tatuażem”), Kristen Wiig („Wonder Woman 1984”), Olivia Wilde („Dr. House”), Chris Pratt („Strażnicy Galaktyki”), Portia Doubleday („Mr. Robot”) oraz Matt Letscher („Pamiętniki Carrie”).

Skazani na siebie

„Skazani na siebie” to komedia romantyczna, która zaciekawi niejednego widza, ze względu na ciekawą obsadę aktorską oraz wyjątkowo aktualną tematykę. Fabuła opowiada o parze, która dopiero co się rozstała. Niestety, lockdown spowodowany koronawirusem wymusił na nich pozostanie w jednym mieszkaniu, co prowadzi do nieoczekiwanych skutków... W głównych rolach zobaczymy Anne Hathaway („Jeden dzień”, „Interstellar”) oraz Chiwetela Ejiofora („O chłopcu, który ujarzmił wiatr”).

Kocha, lubi, szanuje

Tym razem kolej na lekką i przyjemną komedię romantyczną, która podkreśla, że warto wierzyć w miłość. Idealne życie Cala Weavera rozpada się w momencie, gdy dowiaduje się o licznych zdradach żony. Po kilkudziesięciu latach mężczyzna decyduje się w końcu ruszyć dalej i postanawia rozerwać się na kilku randkach. W przygotowaniach pomaga mu w tym jego nowo poznany kolega Jacob Palmer. Na ekranie pojawią się tacy aktorzy jak: Ryan Gosling („Pamiętnik”), Emma Stone („Maniac”), Steve Carell („Biuro”), Julianne Moore („Motyl Still Alice”) oraz Marisa Tomei („Mój kuzyn Vinny”).

Titanic

Nie ma chyba na tym świecie osoby, która nie słyszała o najbardziej romantycznej historii z „Titanica”. Warto ją sobie przypomnieć podczas Walentynkowego wieczoru, nawet jeżeli nie jest śmieszna i wesoła, to wspólne przeżywanie wzruszeń potrafi niezwykle zbliżyć. Dla przypomnienia, fabuła umieszczona jest w roku 1912, kiedy brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack spotyka przypadkowo kobietę z wyższych sfer Rose, a parę z czasem zaczyna łączyć coś więcej. Romans rozkwita, aż do momentu, gdy coś złego stanie im na drodze.

Dopóki ślub nas nie rozłączy

Czas na komedię z hiszpańskim humorem. Jeżeli lubicie ten typ żartów, to „Dopóki ślub nas nie rozłączy” w reżyserii Dani De La Orden jest świetną pozycją do obejrzenia w beztroski wieczór. Fabuła opowiada o organizatorce ślubów Marinie, która wbrew swojemu zawodowi cieszy się beztroskim życiem bez zobowiązań. Oczywiście wszystko się kiedyś kończy, a w przypadku Mariny ma to miejsce w momencie, gdy zakochuje się w Carlosie. Problem w tym, że jest on narzeczonym jej najlepszej przyjaciółki, a do tego dziewczyna ma zorganizować im najpiękniejszy ślub. W rolach głównych: Belén Cuesta („Nie zważając na nic”) oraz Álex García („W czasach wojny”)

Niewiarygodna historia

Teraz coś dla fanów historii lubiących oglądać filmy romantyczne, dramatyczne i historyczne. „Niewiarygodna historia” węgierskiej produkcji w reżyserii Attila Szász dzieje się w roku 1945 w Węgrach, czyli w czasach tuż po zakończeniu II Wojny Światowej. Pewien oszust próbuje wykorzystać chaos panujący w kraju, jednak szybko zmuszony jest do ucieczki z Budapesztu. Udaje mu się znaleźć schronienie u tajemniczej kobiety, z którą wdaje się w namiętny romans. Dramat historyczny opisuje skomplikowane życie narodu węgierskiego w trudnych powojennych czasach. Produkcja zdobyła dwie nagrody na Hungarian Film Week.

Z dala od zgiełku

Scenariusz „Z dala od zgiełku” oparty jest na literackim klasyku Thomasa Hardy’ego o tym samym tytule. Tym razem fabuła dzieje się w Anglii w połowie XIX stulecia. Młoda i piękna Bathsheba Everdene dziedziczy wielką farmę. Postanawia walczyć o jej utrzymanie i jednocześnie o swoją niezależność w świecie zdominowanym przez mężczyzn. W tym samym czasie zabiega o nią trzech zdeterminowanych zalotników, jednak sama nie wie, którego wybierze. Film jest pewną refleksją nad naturą związków i ludzką determinacją do pokonywania trudności. W główną postać wciela się Carey Mulligan, która może poszczycić się nominacją do Oskara za rolę w „Była sobie dziewczyna”.

Do szaleństwa

Film „Do szaleństwa” może pochwalić się naprawdę wyjątkową obsadą. Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak: Anton Yelchin („Star Trek”), Felicity Jones („Teoria wszystkiego”, „Siedem minut po północy”), Jennifer Lawrence („mother!”, „Poradnik pozytywnego myślenia”), Charlie Bewley (saga „Zmierzch”) oraz Alex Kingston („Doktor Who”). To idealna propozycja dla tych co uwielbiają melodramaty z wątkiem romantycznym. Główna bohaterka, Anna, jest młodą Brytyjką, która przyjechała do stanów w ramach wymiany studenckiej. Na uczelni w Los Angeles poznaje Jacoba, w którym bardzo szybko się zakochuje. Niestety, czas trwania wizy pewnego dnia się kończy, a Anna zamiast wracać decyduje się zostać jeszcze parę dni. Nie byli jednak świadomi, że zignorowanie daty wygaśnięcia wizy spowoduje lawinę problemów.

Małe kobietki

Film ”Małe kobietki” w reżyserii Grety Gerwig oparty jest na powieści autorstwa Louisa May Alcott. Jest to co prawda film melodramatyczny, jednak również wyjątkowo romantyczny. Tym co wyróżnia tę produkcję to nie tylko poruszanie tematyki prokobiecej, ale również niezwykle udana scenografia. To, co tylko podkreśla wyjątkowość filmu to fakt, że został wyróżniony statuetką Oscara w 2020 roku za najlepszy kostium dla Jacqueline Durran. Akcja filmu dzieje się w Ameryce w latach sześćdziesiątych XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Głową rodziny przez okres wojny secesyjnej jest matka, Marmee. Kobieta wyraźnie wyprzedza mentalnie swoją epokę, bo swoim córkom wpaja idee, które dziś nazywamy feministycznymi. Namawia je do wybierania własnej drogi w życiu. W rolach głównych: Saoirse Ronan („Nostalgia anioła”), Emma Watson („seria Harry Potter”), Florence Pugh („Lady M.”), Eliza Scanlen („Ostre przedmioty”), Laura Dern („Twin Peaks”) oraz Timothée Chalamet („Tamte dni, tamte noce”).

Człowiek jutra

Ostatnią propozycją jest bezpretensjonalna historia miłosna w reżyserii Noble’a Jonesa. Kameralne, świetnie zagrane kino, które skłania do przemyśleń z pewnością zachwyci nawet najbardziej wymagającego widza. On, Ed, ciężko przygotowuje się do katastrofy, która może nigdy nie nadejść. Zaopatrując się w lokalnym sklepie dostrzega przepiękną o blond włosach kobietę, dla której traci głowę. Ona, Ronnie, nieustannie kupuje rzeczy, których może nigdy nie użyć. Oboje szukają miłości i jednocześnie próbują nie zatracić się w swoich nietypowych zainteresowaniach. Na ekranie pojawia się absolutna śmietanka aktorska: John Lithgow („The Crown”) oraz Blythe Danner („Szczęściarz”).

Jeżeli ta lista filmów na Walentynki na HBO GO Wam nie wystarcza, to stworzyliśmy również analogiczną, ale na platformę Netflix. Przyjrzeć się jej możecie tutaj: Walentynki Netflix 2021 - co obejrzeć?