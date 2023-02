Walentynkowa wyprzedaż na Geekbuying może oznaczać tylko jedno – nawet 2000 zł rabatu. Aż żal nie skorzystać z okazji!

Nawet 2000 zł – tyle można zaoszczędzić z okazji Walentynek, dzięki rabatom na platformie Geekbuing. W niższej cenie kupimy zarówno AGD, RTV, pojazdy elektryczne, jak i wiele innych przydatnych urządzeń i gadżetów. Można też upolować dodatkowy rabat, który obniży końcową wartość koszyka o nawet 200 zł.

Z okazji nadchodzących Walentynek platforma Geekbuying przygotowała wyjątkowo atrakcyjne rabaty, które z dużym prawdopodobieństwem przypadną ci do gustu. Co znajdziemy w tym sklepie online? Oczywiście, jest tam sporo elektroniki, a ceny często są dość konkurencyjne względem innych sprzedawców. Mnogość różnych kategorii (AGD, pojazdy elektryczne, RTV i wiele innych) sprawia, że za jednym zamachem można zaopatrzyć się w potrzebne sprzęty. Co tym razem zostało objęte rabatem i na jaki upust możemy liczyć? Sprawdźmy!

Geekbuing – kod rabatowy

Z okazji Walentynek możemy liczyć na dodatkowe rabaty:

200 zł zniżki powyżej 4000 zł – z kodem BCVYJ756

powyżej 4000 zł – z kodem 100 zł zniżki powyżej 2000 zł – z kodem IPZG64N4

powyżej 2000 zł – z kodem 40 zł zniżki powyżej 1000 zł – z kodem 1Q5Y5NMR

Geekbuing – wyprzedaż

Oto najciekawsze urządzenia, które – naszym zdaniem – warto kupić w ramach trwającej aktualnie wyprzedaży.

Składana hulajnoga elektryczna BOGIST M5 Pro

Opony Pneumatyczne 12 Cali

Tryby Prędkości: 20km/h, 30 km/h, 40km/h

Zasięg 30-35km, Klasa Wodoodporności IP64

Silnik o Mocy 500W, Akumulator 11Ah 48V (Czas Ładowania 6-8 godz.)

Rabat: 600 zł – sprawdź

Robot odkurzający Redroad G10 2800pa

Potężna Moc Ssąca 2800pa, 4 Tryby Sprzątania

Elektrolizowana Woda o Skutecznym Współczynniku Sterylizacji 99,9%

Zmywanie Wibracyjne Wysokiej Częstotliwości 3000 razy/Min.

Funkcja Automatycznego Płukania Wstecznego, Automatyczne Podnoszenie Celem Unikania Zanieczyszczenia Wtórnego

8 Konfiguracji Czujnika Podczerwonego TOF, Nawigacja LDS

Rabat: 1200 zł – sprawdź

Hulajnoga elektryczna KUGOO KIRIN G3

To Najlepsza E-Hulajnoga dla Miłośników Przygód

Silnik Bezszczotkowy 1200W! A sprzęt jako całość sprawi, że adrenalina i oksytocyna będą długo krążyć we krwi.

Zawieszenie TPU

Rabat: 950 zł – sprawdź

Monitor gamingowy KTC G42P5

42-calowy Wyświetlacz OLED Dający Wyjątkowy Kąt Widzenia

Rozdzielczość 3840*2160 & Panel 10-bitowy

Częstotliwość Odświeżania 138Hz i Czas Reakcji 0,1ms GTG

Bez Migotania i Zaprojektowany z Trybem Low-Blue

Rabat: 400 zł – sprawdź

Rower elektryczny Eleglide Tankroll

Wymienny Akumulator Litowo-Jonowy 480Wh Zapewniający Zasięg 65-70km (Tryb Wspomagany)

750W Max Instant Power z 57Nm momentem obrotowym

Prędkość Maks. 25km/h, Obciążenie Maks. 120kg

Pneumatyczne Grube Opony CST 26*4 Cali

Przerzutki Shimano 7 Prędkości i Inteligentny Wyświetlacz LCD

Dualne Hamulce Tarczowe i Funkcja Auto Wyłączania

Rabat: 600 zł – sprawdź

Drukarka 3D Artillery Sidewinder X2

Ekskluzywny Ultra-Cichy Napęd Krokowy

Zsynchronizowany Dualny Układ Osi Z

Ekstruder z Napędem Bezpośrednim (TITAN)

Rabat: 700 zł – sprawdź

Składany skuter elektryczny NAVEE S65

500W motoreduktor dla maksymalnej prędkości 32km/h

Bateria 48V 12.75Ah dla przebiegu 65KM

Maksymalna ładowność 120kg

Wielofunkcyjna deska rozdzielcza LED

Wodoodporność IPX5

Inteligentna łączność z aplikacjami mobilnymi

Rabat: 1000 zł – sprawdź

Robot odkurzający Roborock S7 Pro Ultra

Pojemność Zbiornika na Kurz 400ml, Pojemność Zbiornika Wodnego 200ml

5100Pa Mocy Ssącej, 1000W Mocy

Maks. Obszar Odkurzania 300m2

Samo-Myjący, Samo-Napełniający, Samo-Opróżniający, Samo-Czyszczący

Rabat: 1230 zł – sprawdź

Składany rower elektryczny JANOBIKE E20

Lekka, wysoce wytrzymała, amortyzująca RAMA ze stopu aluminium

7-stopniowe przerzutki + grube opony 20*4,0 na różnorodne tereny

12,8Ah obsługuje tryb czysto elektryczny 30-50km, wspomagany 60-70km

Rabat: 2000 zł – sprawdź

