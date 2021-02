Walentynkowe promocje operatorów - przeglądamy najlepsze oferty!

Zobaczcie, z jakich promocji warto skorzystać w Play, Orange, T-Mobile czy w Plusie. Z okazji zbliżających się Walentynek operatorzy przygotowali specjalne oferty dla par i nie tylko - sami sprawdźcie, co można zyskać!

W związku ze zbliżającymi się Walentynkami wielu operatorów sieci komórkowych postanowiło wprowadzić do swoich ofert ciekawe promocje na usługi i różnego rodzaju urządzenia. To dobra okazja, aby taniej kupić nowy smartfon lub sprawić komuś prezent w postaci nowoczesnego smartwatcha. Sprawdzamy, z których okazji warto skorzystać i jak to zrobić.

Najlepsze promocje Play

Obniżone ceny wybranych smartfonów oraz smartwatchy w ofercie bez umowy - rabaty do 30%! Najwyżej przeceniony został Samsung Galaxy A41, którego można kupić za 899 zł (standardowa cena to 1299 zł) oraz smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 41 mm w cenie 1499 zł (standardowa cena to 1699 zł).

Pozostałe smartfony w promocji walentynkowej Play:

Pozostałe smartwatche w promocji walentynkowej Play:

Najlepsze promocje w T-Mobile

Z okazji nadchodzących Walentynek T-Mobile przecenia ponad 20 modeli smartfonów w ofercie z abonamentem - można zaoszczędzić do 300 zł! W promocji bez umowy pojawiają się smartbandy i smartwatche do kupienia w zestawie.

Smartfony w promocji walentynkowej T-Mobile:

Promocyjne zestawy T-Mobile:

Najlepsze promocje w Plusie

Na użytkowników Plusa również czekają ciekawe oferty. Przy zakupie wybranych smartfonów można liczyć na dodatkowe prezenty - w postaci bonów do sklepu empik i mi-home.pl. W niektórych przypadkach można również liczyć na zwrot gotówki. Jak skorzystać z poszczególnych rabatów?

200 zł rabatu do sklepu mi-home.pl

Kup Xiaomi Mi 10T Pro 5G w dniach od 3.02.2021 do 15.02.2021 r. Wyślij bezpłatny SMS o treści SERCE na numer 80997 z numeru aktywowanego (z umowy) Otrzymasz SMS z bonem w ciągu 21 dni od zgłoszenia

Bon 100 zł do sklepu empik.com

Kup smartfon biorący udział w promocji (Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A12) w dniach od 3.02.2021 do 15.02.2021 r. Wyślij bezpłatny SMS o treści WALENTYNKI na numer 80997 z numeru aktywowanego (z umowy) Otrzymasz SMS z bonem w ciągu 21 dni od zgłoszenia

Zwrot gotówki

Kup smartfon biorący udział w promocji (Oppo Reno4 Z 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Motorola Moto G 5G) w dniach od 13.01 do 3.03.2021 r. Wyślij bezpłatny SMS o treści ZWROT na numer 80250 do 17.03.2021 r. Odbierz SMS z 8-cyfrowym KODEM (numerem transakcji) oraz 4-cyfrowym PINEM do transakcji w ciągu 45 dni od zgłoszenia W ciągu 14 dni udaj się z KODEM i PINEM do wybranego własnego bankomatu Euronet i wypłać pieniądze

Najlepsze promocje w Plush

Plush również przygotował promocje w postaci dodatkowych prezentów przy zakupie wybranych smartfonów. Na klientów czekają karty podarunkowe do sklepu Empik i Decathlon - jak zyskać rabaty?

Bon 100 zł do empik.com

Kup smartfon biorący udział w promocji - Samsung Galaxy A12 oraz Samsung Galaxy A51 - w dniach od 3.02.2021 do 15.02.2021 r., Wyślij bezpłatny SMS o treści WALENTYNKI na numer 80997 z numeru aktywowanego (z umowy), Odbierz SMS z bonem oraz 4-cyfrowym PINEM w ciągu 21 dni od zgłoszenia. Bon można wykorzystać do dnia 30.09.2021 r.

Bon 100 zł do Decathlon

Kup smartfon biorący udział w promocji - LG K42 oraz Motorola moto g 5G - w dniach od 30.11.2020 do 28.02.2021 r., Wyślij bezpłatny SMS o treści PREZENT na numer 80997 z numeru aktywowanego (z umowy), Odbierz SMS z BONEM oraz 4-cyfrowym PINEM w ciągu 21 dni od zgłoszenia. Bon można wykorzystać do dnia 30.09.2021 r.

Najlepsze promocje w Orange

W Orange również możemy liczyć na atrakcyjne promocje z okazji Walentynek. Do 15 lutego trwa oferta, w której możecie kupić smartfona w abonamencie bez limitu z 2 ratami za 0 zł. Promocja obejmuje smartfony oferowane w Planie Mobilnym 55 i Planie Mobilnym 75 5G, są to m.in.: