Walentynkowe roz(g)rywki. Promocje i prezenty dla graczy

Trwa tydzień walentynkowych przygotowań w RTV Euro AGD. Oto najlepsze oferty dla osób, stawiających w tym czasie na zabawę i rywalizację.

Jak spędzić Walentynki? Co kupić na prezent? W tym roku Święto Zakochanych wypada w poniedziałek, dlatego jego organizacja może być niemałym wyzwaniem. Może tak spędzić ten czas grając wspólnie w gry i złożyć się na prezent, o którym od dawna myśleliście? Albo zrobić go samemu sobie i w końcu kupić nowy monitor? Bez względu na to, jakie masz plany, wychodzimy im naprzeciw, szukając najlepszych okazji w tym niezwykłym czasie.

Niżej wymienione produkty kupisz teraz w sklepach RTV Euro AGD taniej ze specjalnym kodem rabatowym: WALENTY22.

Pomysły na prezenty

Wiele godzin rozgrywki zapewni Wam nowa konsola, koniecznie z dwoma padami. Do wyboru w zestawie z FIFĄ lub bez. W ten sposób spędzicie razem nie jeden, a mnóstwo fantastycznych wieczorów.

Xbox Series X + Forza Horizon 5 + FIFA 22 + dodatkowy pad

Procesor: 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna: AMD RDNA 2 GPU 52 Cus 1,825GHz , 12,15 TFLOPS

Pamięć RAM: 16 GB GDDR6 (10GB 560 GB/s, 6GB 336 GB/s)

Pojemność dysku: 1 TB SSD

Napęd optyczny: 4K UHD Blu-ray

Xbox Series S + pad PowerA Enhanced Pink

Typ konsoli: Xbox Series S

Procesor : 8 rdzeni AMD Zen 2 - 3.8 GHz (3.6 GHz z SMT)

Karta graficzna: AMD RDNA 2 GPU 20 Cus 1,565GHz , 4 TFLOPS

Pamieć RAM: 10 GB GDDR6 (8GB 224 GB/s, 2GB 56 GB/s)

Pojemność dysku: 512 GB SSD

Napęd optyczny: brak, obsługa wyłącznie gier cyfrowych

Wolicie grać na komputerze? Zainwestujcie więc w taki, który udźwignie każdy tytuł i spełni Wasze wymagania. Łatwiej podjąć decyzję, kiedy sprzęt jest jeszcze w promocji i ma zadowalające specyfikacje.

Optimus E-Sport GZ590T-CR9

Procesor: Intel Core i5 11gen 11600K 3,9 - 4,9 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060

Pamięć RAM: 16 GB

Pojemność dysku: 1 TB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

NTT ZKG-B460W

Procesor: Intel Core i7 10gen 10700K 3,8 - 5,1 GHz

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3070

Pamięć RAM: 16 GB

Pojemność dysku: 512 GB SSD

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

A może spędzacie czas na wspólnym składaniu własnego komputera? Zobaczcie, czy nie brakuje Wam czegoś do kompletu:

Procesor AMD Ryzen 5 5600X BOX

Typ i model procesora: AMD Ryzen 5 5600X

Liczba rdzeni: 6

Częstotliwość taktowania: 3,7 - 4,6 GHz

Typ gniazda (socket): socket - AM4

Procesor Intel Core i5-10600 BOX

Typ i model procesora: Intel Core i5-10600

Liczba rdzeni: 6

Częstotliwość taktowania: 3,3 - 4,8 GHz

Typ gniazda (socket): socket - 1200

Zintegrowany układ graficzny: Intel UHD Graphics 630

Płyta główna MSI A320M-A PRO MAX

Gniazdo procesora: socket - AM4

Chipset: AMD® A320

Standard: micro ATX

Pamięć RAM: 2 x DDR4, maks. 64 GB

Łączność bezprzewodowa: Nie

Pamiętajcie o dobrym monitorze, a nawet i dwóch. Przyda się nie tylko w trakcie gry, ale i pracy, gdy po Walentynkach przyjdzie wrócić do szarej codzienności. Na tych urządzeniach tapeta z ostatnich wakacji będzie prezentować się jeszcze lepiej, nie wspominając o grafice w Waszej strzelance.

AOC 24B2XHM2

Ekran: 24 cale, VA, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 4 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 75 Hz

Złącza: HDMI x 1, wyjście liniowe audio, VGA x 1

Funkcje: wąska ramka

AOC CQ32G1

Ekran: 32 cale, VA, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2, wyjście liniowe audio

Funkcje: zakrzywiony ekran, AMD FreeSync, wąska ramka

Jeżeli każdy z Was gra osobno i chce to robić będąc w każdym miejscu na świecie, polecamy spojrzeć na promocje obejmującą wybrane laptopy. Te modele gamingowe na pewno nikogo nie zawiodą i zakończą wszelkie kłótnie o komputer.

Acer Nitro 5 AN517-41-R5WM 17,3"

Ekran: 17,3 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti + AMD Radeon Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Acer Nitro 5 AN515-55-539F 15,6"

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: Intel Core i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Warto pomyśleć o innych, przydatnych akcesoriach. Wygodny fotel, szybka myszka, nowoczesna klawiatura? Nie tylko poprawiają humor, ale i komfort gry.

Diablo Chairs X-Ray Normal Size

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Materiał: skóra ekologiczna (PU)

Kolor: czarno-czerwony

Corsair Harpoon RGB Pro

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 12000 dpi

Typ podłączenia: USB

Liczba przycisków: 6

Roccat Magma AIMO RGB

Typ: membranowa

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Podświetlenie klawiszy: tak

