Walka Apple z UE nadal trwa. Chodzi o port USB-C w najnowszych iPhone'ach 15

Unia Europejska ostrzega Apple przed ograniczaniem prędkości niecertyfikowanych kabli USB-C dla iPhone'ów.

W zeszłym roku Unia Europejska uchwaliła przepisy, które będą wymagały, aby iPhone i wiele innych urządzeń z przewodowym ładowaniem było wyposażonych w port USB-C, aby mogły być sprzedawane w tym regionie. Apple ma czas do 28 grudnia 2024 roku, aby dostosować się do prawa, ale przejście z Lightning na USB-C ma nastąpić wraz z modelami iPhone 15 jeszcze w tym roku.

W lutym pojawiły się plotki, że Apple może planować ograniczenie prędkości ładowania i innych funkcji kabli USB-C, które nie są certyfikowane w ramach programu "Made for iPhone". Podobnie jak port Lightning w istniejących iPhone'ach, mały chip wewnątrz portu USB-C w modelach iPhone'a 15 potwierdzałby autentyczność podłączonego kabla USB-C. "Wierzę, że Apple zoptymalizuje wydajność szybkiego ładowania w ładowarkach z certyfikatem MFi dla iPhone'a 15" - powiedział w marcu analityk Apple Ming-Chi Kuo.

Fot. Daniel Romero / unsplash

W odpowiedzi na tę plotkę komisarz europejski Thierry Breton wysłał do Apple list, w którym ostrzega firmę, że ograniczenie funkcjonalności kabli USB-C nie będzie dozwolone i uniemożliwi sprzedaż iPhone'ów w UE, gdy prawo wejdzie w życie, jak podaje niemiecki portal Die Zeit. List został uzyskany przez niemiecką agencję prasową DPA, a w raporcie możemy przeczytać, że UE ostrzegła również Apple podczas spotkania w połowie marca.

Biorąc pod uwagę, że ma czas do końca 2024 roku, aby zastosować się do przepisów nowego prawa, Apple może nadal trzymać się planu z włączeniem chipa uwierzytelniania w porcie USB-C w modelach iPhone 15 jeszcze w tym roku. W dodatku same modele iPhone'a 16, których premiery oczekuje się we wrześniu 2024 roku, pojawiłyby się na rynku jeszcze przed wejściem w życie wspomnianego prawa.

Według raportu, UE zamierza opublikować przewodnik, aby zapewnić "jednolitą interpretację" przepisów do trzeciego kwartału tego roku.

Warto podkreślić, że potencjalne ograniczanie funkcjonalności niecertyfikowanych kabli USB-C podłączonych do modeli iPhone'a 15 to na razie tylko plotka, więc dopiero okaże się, czy firma faktycznie pójdzie w tym kierunku. Co więcej, iPady z portami USB-C nie mają w tym celu chipu uwierzytelniającego, więc może i iPhone'y również będą łaskawsze.