Walka o 5G trwa, a Huawei i ZTE obejdą się smakiem.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Huawei i ZTE nie zbudują sieci 5G w jednym z największych krajów świata. Kontrakt sprzątnął im sprzed nosa Ericsson, Nokia oraz Samsung.

ZTE i Huawei to chińskie firmy, które są pionierami w budowie sieci telefonii komórkowej nowych generacji. Oba przedsiębiorstwa budowały sieć teleinformatyczną na niemalże całym świecie. Obecnie firmy nie radzą sobie nienajlepiej. Huawei został wpisany na czarną listę Departamentu Handlu USA i utracił dostęp do usług Google, a ZTE został oskarżone o posiadanie backdoorów w swoich rozwiązaniach.

Stacja bazowa 5G

Obie firmy tracą kontrakty na budowę sieci 5G. Dziś okazało się, że Huawei i ZTE nie zbudują infrastruktury 5G w jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata - Indiach.

Indyjskie Ministerstwo Telekomunikacji udzielił zgodę na budowę sieci 5G kilkunastu firmom. Na liście nie znajdziemy Huawei ani ZTE.

Informacje podane przez BBC zakładają, że firmy te nie zbudują sieci 5G, ale nie mają zakazu dostarczania sprzętu 5G do operatorów. Oznacza to, że obie firmy mogą nadal sprzedawać smartfony i modemy z 5G operatora sieci komórkowej. To istotne, ponieważ Indie są drugim co do wielkości rynkiem telekomunikacyjnym na świecie.

Z drugiej strony stacje bazowe sieci komórkowej w technologii 5G zostaną zbudowane przez największą konkurencję. Ich budową zajmie się Nokia, Samsung oraz Ericsson.

Ze względu na tarcia pomiędzy Indiami i Chinami oraz konkurencję pomiędzy oboma państwami Huawei oraz ZTE mogą spodziewać się wzmożonych kontrol.

Dodatkowo rząd ogłosił, że Indie szykują się do przygotowania listy zaufanych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego. W chwili obecnej nie wiadomo czy trafią na nią Huawei oraz ZTE, ale patrząc na obecną sytuację to mało prawdopodobne.

Źródło: Gizmochina.com