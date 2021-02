WandaVision - o czym jest, gdzie obejrzeć? + Odcinek Specjalny [Aktualizacja]

Serial WandaVision zadebiutował 15 stycznia na platformie Disney Plus, niestety nie jest ona jeszcze dostępna dla Polaków. Gdzie w takim razie obejrzeć kontynuację Avengers? Podpowiadamy.

Spis treści

”WandaVision” to amerykański serial dramatyczny, który jest swojego rodzaju kontynuacją wydarzeń z „Avengers: Koniec gry”. Serial zadebiutował w serwisie Disney Plus 15 stycznia 2021. Scenariusz został napisany przez Jaca Schaeffera na podstawie komiksów wydawnictwa Marvel Comics. Za reżyserię odpowiada Matt Shakman, który na swoim dorobku ma takie tytuły jak „Breaking Bad”, „Gra o tron”, „The Boys” oraz „Wielka”.

Fabuła

Fabuła została napisana opierając się na postaciach Wandy Maximoff/ Scarlett Witch oraz Visiona. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry para prowadzi spokojne życie na przedmieściach w miasteczku Westview, ale po pewnym czasie odkrywają, że nic nie są takie, na jakie wygląda.

Aktorzy

W rolach głównych osadzono Elizabeth Olsen jako Wandę Maximoff/Scarlett Witch oraz Paula Bettaniego jako Visiona. W rolach drugoplanowych zobaczymy: Debra Jo Rupp jako Sharon Davis, Fred Melamed jako Todd Davis, Kathryn Hahn jako Agnes, Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Randall Park jako Jimmy Woo, Kat Dennings jako Darcy Lewis oraz Evan Peters jako Pietro Maximoff/Quicksilver.

Odcinki

Premiery odcinków mają miejsce w każdy piątek począwszy od 15 stycznia na serwisie Disney Plus. Niestety, póki co platforma ta nie jest dostępna dla wszystkich krajów Europy - w tym i dla Polaków. Sposobem na to może być skorzystanie z sieci VPN, która umożliwia dostęp do blokowanych treści oraz witryn. Na naszej stronie istnieje ranking najlepszych VPN, który może pomóc w doborze takowego.

Lista odcinków:

Odcinek 1: Filmed Before a Live Studio Audience

Odcinek 2: Don’t Touch That Dial

Odcinek 3: Now in Colour

Odcinek 4: We Interrupt This Program

Odcinek 5: On a Very Special Episode

Odcinek 6: All-New Halloween Spooktacular!

Odcinek 7: Breaking the Fourth Wall

Odcinek 8: premiera 26 lutego

Odcinek 9: premiera 5 marca

Odcinek specjalny

Marvel Studios potwierdziło, że pracuje nad odcinkiem specjalnym serialu. Niestety, nie będzie on opowiadał o losach bohaterów, ale przedstawi kulisy powstawania WandaVision. Według informacji odcinek będzie się nazywać „Assambled - The Making of WandaVision", a swoją premierę odbędzie 12 marca na platformie Disney Plus.

Aktualizacja 26.02.2021 - Nowe gadżety z Agathą Harckness

W tamtym tygodniu poznaliśmy jedną z najpotężniejszych czarownic w Marvelu,a mowa oczywiście o Agathie Harckness. Popularność tej postaci zwiększa się tym bardziej, że utwór "Agatha all Along" wpada wyjątkowo ucho. Zauważając to Marvel postanowił nie tracić czasu i według najnowszych informacji ma zamiar wypuścić specjalną seria gadżetów związanych z czarownicą. W najbliższym czasie w sklepie na Amazon pojawią się różne koszulki, skarpetki, kubki, etui, torby, czapki i tym podobne.