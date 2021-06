WandaVision - serial Marvela nie doczeka się drugiego sezonu

Hit kooperacyjny Disney+ oraz Marvela pod tytułem WandaVision nie doczeka się kontynuacji. Tak przynajmniej twierdzi główna bohaterka.

WandaVision nie doczeka się drugiego sezonu. Takie stwierdzenie wysunęła ostatnio Elizabeth Olsen, odtwórczyni jednej z głównych ról w serialu. Podczas rozmowy z Kaley Cuoco w programie Actor on Actor, na pytanie czy powstanie kontynuacja serialu odpowiedziała:

Nie. Nie. To zdecydowanie serial limitowany.

Ten fakt zdają się także potwierdzać nominacje do nagrody Emmy. WandaVision powalczy o statuetkę w kategorii seriali limitowanych, czyli takich, których historia zamyka się w jednym sezonie. Zdarzały się przypadki takich produkcji, które miały zakończyć się po jednej serii, a ich kontynuacje są już zaplanowane i potwierdzone, jednak losy WandaVision zdają się być przesądzone.

Wypowiedź Olsen może mieć także związek z zakończonymi niedawno zdjęciami do filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. W sieci roi się od plotek mówiących o tym, że Wanda ginie w produkcji Marvela. W takim wypadku, bez głównej bohaterki, kontynuacja serialu nie miałaby sensu.