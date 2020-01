Warcraft 3 Reforged – Blizzard przejmie kontrolę nad wszystkim, co stworzycie w grze

Studio Blizzard postanowiło dokonać nieco kontrowersyjnych zmian w regulaminie gry Warcraft 3 Reforged. Najbardziej zaangażowana część społeczności gry - modderzy, nie jest zadowolona.

Warcraft 3, wydany w 2002 roku, status legendy zawdzięcza nie tylko znakomitej historii, ciekawym rozwiązaniom w kwestii rozgrywki czy znakomitemu trybowi sieciowemu. Na długowieczność tytułu złożył się jeszcze jeden element – niezwykle rozbudowany edytor poziomów, który dawał graczom niemal nieograniczoną swobodę w tworzeniu nowej zawartości.

Wystarczy tylko przypomnieć, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych dzisiaj marek w świecie gier – Dota, powstała właśnie w edytorze do Warcraft 3. Sukces, tak naprawdę moda do W3, okazał się tak wielki, że Valve zdecydowało się zainwestować w młodych entuzjastów, którzy go stworzyli i zaproponował im współpracę przy kontynuacji, którą dzisiaj znamy jako Dota 2.

Wydany przed dwoma dniami Warcraft 3 Reforged, również zaoferuje nam rozbudowany edytor, ale Blizzard, ewidentnie nie chcąc powtórzyć błędów z przeszłości, nie pozwoli nam swobodnie zarządzać stworzoną przez nas zawartością. Nowy regulamin dotyczący gier niestandardowych (custom games), czyli m.in. tych stworzonych za pomocą edytora, jasno mówi, że wszystko co zostanie za jego pomocą "powołane do życia" należy do Blizzarda i tylko on może tym zarządzać.

Gra niestandardowa nie może być sprzedawana, licencjonowana ani wynajmowana przez podmioty inne niż Blizzard. - zapis z regulaminu gier niestandardowych Warcraft 3 Reforged

Choć nie można dziwić się twórcom, że chcą chronić swoje zasoby (wszak to oni udostępniają edytor), to jednak ciekawi jesteśmy, jak to wpłynie na środowisko modderów, z którego słynął oryginalny tytuł.

źródło: dualshockers.com/Blizzard