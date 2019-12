Warcraft 3 Reforged z datą premiery!

Studio Blizzard wreszcie podało ostateczną datę premiery Warcraft 3 Reforged. Niestety, w odświeżoną wersję kultowego RTS-a zagramy dopiero w przyszłym roku.

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, to obecnie jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji studia Blizzard jest remake strategii czasy rzeczywistego Warcraft 3: Reign of Chaos, która pierwotnie zadebiutowała w 2002 roku.

Odświeżona edycja,w której skład wchodzi podstawowa wersja gry oraz dodatek The Frozen Throne nosi nazwę Warcraft 3 Reforged. Jeszcze do niedawna wydawało się (o czym zresztą przekonywali sami twórcy), że gra zadebiutuje jeszcze w tym roku. Niestety, jak ogłosili dzisiaj przedstawiciele studia Warcraft 3 Reforged wymaga trochę dodatkowe czasu na dopracowanie wszystkich elementów.

Mimo że ciężko pracowaliśmy, aby przed końcem roku oddać w wasze ręce Reforged, to gdy zbliżaliśmy się do mety, poczuliśmy, że potrzebujemy trochę więcej czasu na doszlifowanie produkcji. - Blizzard Entertainment

Na pocieszenie zdradzono nam konkretną datę premiery odświeżonej wersji tego kultowego RTS-a. W Polsce, w Warcraft 3 Reforged zagramy od 29 stycznia przyszłego roku. Gra, podobnie jak oryginał, zadebiutuje wyłącznie na PC.

źródło: Blizzard Entertainment