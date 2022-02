Warcraft dostanie wersję mobilną i to jeszcze w tym roku

Przy okazji podsumowania wyników finansowych Activision Blizzard ogłoszono nieoczekiwanie, że według planów na 2022 rok marka Warcraft dostanie nową grę mobilną.

Wiadomość jest o tyle zaskakująca, że premiera nowego mobilnego tytułu z uniwersum Warcrafta prawdopodobnie zbiegnie się w czasie z debiutem Diablo Immortal, czyli mobilnej wersji Diablo. Na szczęście Activision Blizzard zapewnia, że to nie jedyne nowości, a świeżego mięsa możemy spodziewać się też w odniesieniu do Hearthstone’a, jedynej do tej pory manifestacji IP Warcrafta na urządzeniach mobilnych.

Warto przypomnieć, że Diablo Immortal zostało ogłoszone na konferencji BlizzCon 2018 jako gwóźdź programu, co sprowadziło na Activision Blizzard prawdziwą burzę hejtu ze strony zatwardziałych fanów marki, czekających na główne danie w postaci pełnowymiarowego Diablo 4.

