Wargroove - strategia inspirowana serią Fire Emblem doczeka się fizycznego wydania

Wydawca gry Wargroove poinformował, że pod koniec roku otrzymamy fizyczną wersję gry przeznaczoną na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Wargroove to jedna z najciekawszych tegorocznych gier niezależnych. Produkcja przygotowana przez niewielkie studio Chucklefish to reprezentant gatunku turowych gier strategicznych. Z łatwością dostrzeżmy tu inspiracje popularną serią Nintendo - Fire Emblem. Wydawca gry - firma Sold Out, poinformował właśnie, że posiadacze konsol PlayStation 4 i Nintendo Switch już niebawem będą mogli sięgnąć po fizyczne wydanie gry.

Pudełkowa wersja Wargroove będzie dostępna jedynie w wersji "deluxe", która zaoferuje nam dodatkowo:

zestaw naklejek

mapę

cyfrową ścieżkę dźwiękową z gry

poradnik do gry

Wargroove Deluxe Edition wyceniono na 29,99 euro (w wersji na PlayStation 4) oraz 39,99 euro (Nintendo Switch). Fizyczne wydanie gry zadebiutuje pod koniec bieżącego roku, dokładną datę premiery poznamy w późniejszym terminie.

Wargroove to fantastyczna, doceniona przez krytyków gra, która do tej pory była dostępna tylko w wersji cyfrowej, dlatego przygotowaliśmy specjalną wersję fizyczną, o którą prosili nas fani. Będzie ona dostępna w późniejszym terminie w 2019 r. - Sarah Hoeksma, dyrektor do spraw marketingu w Sold Out

Wargroove jest obecnie dostępny jedynie w wersji cyfrowej na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.