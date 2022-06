Warhammer 40,000: Rogue Trader - na taką grę czekałem od lat. Mistrzowie RPG wzięli się za Warhammera. Zobacz zwiastun

Właśnie zapowiedziano pierwszą klasyczną grę RPG w uniwersum Warhammer 40,000 - Rogue Trader. Musicie to zobaczyć.

Uniwersa Warhammer i Warhammer 40,000 od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Praktycznie nie ma roku, w którym zabrakłoby gry na bazie kultowych już gier bitewnych. Problem w tym, że nie wszystkie trzymają one odpowiedni poziom. Doszło nawet do tego, że nawet największych fanów nie elektryzują już informacje o nowych produkcjach. Gwarantuje wam jednak, że tym razem będzie inaczej.

Warhammer 40,000: Rogue Trader od mistrzów RPG nadchodzi

Podczas wydarzenia Warhammer Skulls 2022 zaprezentowano wyjątkową grę, na którą wielu fanów uniwersum Warhammera 40K czekało od lat. Warhammer 40,000: Rogue Trader, bo o niej mowa, to pierwsza klasyczna gra cRPG w tym niezwykłym świecie. Co więcej, za jej stworzenie odpowiadać będzie studio Owlcat Games, które na swoim koncie ma "ożywienie" innego kultowego uniwersum - Pathfinder. Wydany w zeszłym roku Pathfinder: Wrath of the Righteous to jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku cRPG w ostatnich latach. Możemy zatem sporo wymagać i oczekiwać od Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Najnowsza produkcja Owlcat Games pozwoli nam wcielić się w tytułowego "Rogue Tradera", którego zadaniem jest eksplorowanie nieznanych regionów, kolekcjonowanie potężnych artefaktów i poszerzanie granic, a wszystko to w imię Imperium. Rozgrywkę będziemy obserwować w rzucie izometrycznym i śmiało możemy założyć, że oprócz aktywnej pauzy otrzymamy także tryb turowy. Oczywiście w grze nie zabraknie również licznych dialogów, wyborów i nieliniowych historii, o czym przekonują nas sami deweloperzy.

Staramy się umieścić w grze wszystko, co kochają i czego oczekują fani gatunku cRPG: brzemienne w skutki decyzje, nieliniowe historie, wyrazistych i zróżnicowanych towarzyszy oraz uzależniające i złożone systemy gry do opanowania - Owlcat Games.

Warhammer 40,000: Rogue Trader - zwiastun i screeny

Wraz z ogłoszeniem otrzymaliśmy także pierwszy zwiastun produkcji i kilka screenów.

Warhammer 40,000: Rogue Trader - data premiery

Niestety, deweloperzy nie ujawnili nam nawet przybliżonej daty premiery. Oznacza to, że nie mamy co liczyć na rychły debiut Rogue Trader. Możemy założyć, że grę otrzymamy najwcześniej pod koniec 2024 roku. Szczególnie, że studio Owlcat Games zapowiedziało niedawno, że zamierza wspierać Pathfinder: Wrath of the Righteous dodatkową zawartością jeszcze przez rok.

