Warhammer: Vermintide 2 - rozszerzenie Winds of Magic na nowym, krwawym zwiatunie

Studio Fatshark zaprezentowało nam najnowszy zwiastun rozszerzenia Winds of Magic do kooperacyjnego slashera Warhammer: Vermintide 2.

Warhammer: Vermintide 2 to niezwykle udana kooperacyjna produkcja, która już niebawem doczeka się największego w swojej historii rozszerzenia - Winds of Magic. Twórcy postanowili przypomnieć nam o zbliżającej się premierze nowym, krwawym zwiastunem.

Winds of Magic to największe wydane do tej pory rozszerzenia do Warhammer: Vermintide 2. Zaoferuje nam ono mnóstwo nowej zawartości, w tym m.in.:

Nową frakcję przeciwników - zwierzoludzi.

Nowy wyższy poziom trudności – kataklizm.

Podwyższony limit poziomów – z 30 do 35 wraz z nowymi talentami.

Nowy system rozwoju postaci, powiązany z tytułowymi Wiatrami Magii.

Nowe specjalizacje/bronie dla każdej z dostępnych postaci.

To jednak nie koniec nowości związanych z Warhammer: Vermintide 2. Twórcy już wcześniej zapowiedzieli, że do gry zawita również tryb PvP zatytułowany Versus. Pozwoli on graczom wcielić się w elitarnych żołnierzy frakcji: Skavenów, sił Chaosu oraz prawdopodobnie Zwierzoludzi i stanąć naprzeciw graczom, którzy kontrolują postacie bohaterów.

Gra Warhammer: Vermintide 2 jest obecnie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Dodatek "Winds of Magic" zadebiutuje już 13 sierpnia na platformie Steam (PC).