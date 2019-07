Warsaw - gra o powstaniu warszawskim inspirowana Darkest Dungeon zadebiutuje jeszcze tego lata

Studio Pixelated Milk wraz z wydawcą - Gaming Company, poinformowali, że już 4 września do sprzedaży trafi gra Warsaw.

Warszawskie studio Pixelated Milk znane jest głównie z udanego i zabawnego jRPG-a - Regalia: Of Men and Monarchs. Tym razem jednak zespół postanowił zająć się poważniejszym tematem i padło na Powstanie Warszawskie. Warsaw jest połączeniem gry strategicznej i taktycznej, choć nie zabraknie w niej również elementów RPG. W produkcji Pixelated Milk wyraźnie widać inspiracje grą Darkest Dungeon (szczególnie w sferze oprawy graficznej).

Podczas zabawy w Warsaw przeniesiemy się do Warszawy roku 1944, gdzie pokierujemy losami Powstania Warszawskiego. Rozgrywka dzieli się na dwa główne tryby - bitewny, w którym będziemy kierować niewielką grupą powstańców i toczyć bezpośrednie starcia z nazistowskim okupantem oraz strategiczny, w którym zarządzać będziemy całym powstaniem. Jest to o tyle istotne, że każda z dzielnic Warszawy zapewni nam dostęp do określonych surowców i korzyści.

Twórcy już wcześniej zapowiedzieli, że gra nie będzie oferować alternatywnych zakończeń i będzie jak najbardziej wierna historycznym wydarzeniom.

Warsaw trafi do sprzedaży już 4 września, dotyczy to jednak tylko wersji na PC (steam). Edycja konsolowa (PlayStation 4 i Nintendo Switch) ma zadebiutować w późniejszym terminie.